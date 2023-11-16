Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: целый город без света и воды
Источник:ДТЭК
Россияне в очередной раз нанесли удар по украинской энергоструктуре. В результате российского террора пострадала теплоэлектростанция, расположенная в прифронтовом районе.
Службы уже смогли возобновить поставки электричества в населенном пункте. Этот факт доказывает, что россияне не прекращали атаки на энергоструктуру Украины.
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Очередная атака россиян
Россияне снова обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористической атаки на ТЭС серьезно повреждено оборудование. За последние недели это уже четвертая атака на эту станцию. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.
В результате российской атаки без света и водоснабжения остался населенный пункт, расположенный неподалеку от теплоэлектростанции. Соответствующие службы пытаются вернуть воду в город.
После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. Сейчас работаем над возвращением воды в город,
– написали в ДТЭК.
Также в структуре подчеркнули, что делают все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы.
Чего ждать зимой
- Российская армия стремится достичь самого пессимистичного сценария для украинской энергосистемы. В ее планах до сих пор остается погружение нас в блэкаут. Однако у украинских энергетиков уже есть опыт противостояния российским обстрелам.
- Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что оккупанты ждут морозов, существенного падения температуры. Пока не было атак, похожих по масштабу на прошлогодние нападения, однако Россия их готовит.
- В случае атак на энергетическую инфраструктуру Украина может зеркально атаковать нефтегазовую инфраструктуру врага. Это будет справедливый подход к российскому террору.