Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: целый город без света и воды

16 ноября 2023, 08:55
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Источник:

ДТЭК

Россияне в очередной раз нанесли удар по украинской энергоструктуре. В результате российского террора пострадала теплоэлектростанция, расположенная в прифронтовом районе.

Службы уже смогли возобновить поставки электричества в населенном пункте. Этот факт доказывает, что россияне не прекращали атаки на энергоструктуру Украины.

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Очередная атака россиян

Россияне снова обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористической атаки на ТЭС серьезно повреждено оборудование. За последние недели это уже четвертая атака на эту станцию. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

В результате российской атаки без света и водоснабжения остался населенный пункт, расположенный неподалеку от теплоэлектростанции. Соответствующие службы пытаются вернуть воду в город.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. Сейчас работаем над возвращением воды в город,
– написали в ДТЭК.

Также в структуре подчеркнули, что делают все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы.

Чего ждать зимой

  • Российская армия стремится достичь самого пессимистичного сценария для украинской энергосистемы. В ее планах до сих пор остается погружение нас в блэкаут. Однако у украинских энергетиков уже есть опыт противостояния российским обстрелам.
  • Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что оккупанты ждут морозов, существенного падения температуры. Пока не было атак, похожих по масштабу на прошлогодние нападения, однако Россия их готовит.
  • В случае атак на энергетическую инфраструктуру Украина может зеркально атаковать нефтегазовую инфраструктуру врага. Это будет справедливый подход к российскому террору.
Автор: Дмитро Усик