Они хотели запятнать день рождения Кобзаря, – КМВА о ночной ракетной атаке

Российские оккупанты имеют больное желание атаковать украинцев в памятные дни. Враг мог намеренно совершить массированную атаку 9 марта – в День рождения Тараса Шевченко.

Об этом заявил Михаил Шаманов – представитель Киевской городской военной администрации. в эфире телемарафона.

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Сегодня День Рождения Кобзаря. У россиян какое-то больное желание атаковать украинцев в важные для нас даты. Возможно это как-то приурочено, возможно нет,

– предположил Шаманов.

По его словам, таким образом россияне пытаются запятнать День рождения Кобзаря. Он отметил, что воздушная тревога в Киеве тревога продолжалась около 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от шахедов и заканчивая почти всеми наименованиями крылатых ракет.

"Благодаря работе Противовоздушной обороны удары крылатыми ракетами предотвращены, но к сожалению, одна ракета типа "Кинжал", которые мы не можем перехватывать, попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе", - рассказал спикер.

Главное о последствиях массированной атаки 9 марта

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что в результате ракетных ударов в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания вражеской ракеты.

Во Львовской области в результате атаки россиян пять человек погибли.

На Днепропетровщине тоже погиб и ранен. По Харькову враг нанес около 15 ударов. Как следствие, жители остались без света.

В Одесской области попадание в объект энергетической инфраструктуры.