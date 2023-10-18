Россияне атакуют ракетами: в некоторых районах Запорожья слышали звук взрыва

Утром 18 октября российские захватчики снова атаковали Запорожье ракетами. В городе раздался мощный звук взрыва.

Утром на Востоке и в юго-восточных областях объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

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Оккупанты снова атаковали Запорожье

После взрывов в Днепре СМИ сообщили, что в Запорожье тоже прозвучал взрыв. Его слышали в нескольких районах города.

Мониторинговые каналы сообщили, что по предварительным данным россияне выпустили по Запорожью баллистические ракеты "Искандер", ведь в 09:40 были зафиксированы их пуски с территории временно оккупированного Крыма. Однако отметим, что это неофициальная информация. Сейчас доподлинная причина утренних взрывов в Запорожье неизвестна.

Тем временем город до сих пор оправляется от ночных прилетов – спасатели продолжают разбирать завалы после удара по многоэтажке.

Что известно о ночном обстреле Запорожья