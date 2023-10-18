Россияне атакуют ракетами: в некоторых районах Запорожья слышали звук взрыва
Источник:Суспильное
Утром 18 октября российские захватчики снова атаковали Запорожье ракетами. В городе раздался мощный звук взрыва.
Утром на Востоке и в юго-восточных областях объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.
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Оккупанты снова атаковали Запорожье
После взрывов в Днепре СМИ сообщили, что в Запорожье тоже прозвучал взрыв. Его слышали в нескольких районах города.
Мониторинговые каналы сообщили, что по предварительным данным россияне выпустили по Запорожью баллистические ракеты "Искандер", ведь в 09:40 были зафиксированы их пуски с территории временно оккупированного Крыма. Однако отметим, что это неофициальная информация. Сейчас доподлинная причина утренних взрывов в Запорожье неизвестна.
Тем временем город до сих пор оправляется от ночных прилетов – спасатели продолжают разбирать завалы после удара по многоэтажке.
Что известно о ночном обстреле Запорожья
- Около часа ночи 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Предварительно, это могли быть ракеты С-300.
- Одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом: разрушены 2 подъезда и 8 квартир.
- По состоянию на 08:30 известно о 2 погибших и 3 раненых, еще 3 человека считаются пропавшими без вести.
- Сейчас идет поисково-спасательная операция – чрезвычайники разбирают завалы и пытаются разыскать пропавших.