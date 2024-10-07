Оправдания не действуют: почему россиянам стало труднее скрывать удары КАБами по Курщине

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже два месяца. Россиянам до сих пор не удалось вытеснить украинские силы с собственной территории, в то же время они сбрасывают на российские села управляемые авиабомбы. Этим действиям врага есть определенные объяснения.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что попадание КАБов на российскую территорию связано с общим комплексом проблем, которые есть у врага. Также на Курщине бойцы 41-й отдельной механизированной бригады уничтожили российские танки.

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ВСУ приковали внимание к Курской области

До начала операции Украины в Курской области именно отсюда россияне запускали управляемые авиационные бомбы по территории Украины.

Там были случаи, когда бомбы падали на российскую территорию. Противник осуществлял пуски в полях, в степях, и благодаря этому ему удавалось скрыть падение этих бомб. Даже если происходило изменение их траектории и они падали в населенных пунктах, Россия могла оправдаться, что это, мол, "обломки ракет",

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Когда начались боевые действия на Курщине, они показали, что у России нет серьезных летных путей для своей авиации или плацдармов для того, чтобы ее массированно применять. Врагу, по словам Тимочко, пришлось во многих случаях менять летные пути, строить другие для того, чтобы авиация не попадала под удар систем ПВО Украины на территории России, или уменьшать время пребывания в воздухе.

Поэтому ускоренные процессы подготовки к пуску КАБов влияют и на качество их выполнения,

– отметил Тимочко.

Важно, что украинские войска на этом направлении приковали внимание международного сообщества. Сейчас больше проводится разведывательных действий, в частности, со спутников, и больше появляется фото и видео свидетельств того, что происходит в Курской области.

Благодаря этому фактору, по его мнению, россиянам сейчас гораздо труднее скрывать удары по собственной территории своими же бомбами.

Кроме того, в Курской области происходит мобильная война – там нет характерных признаков полноценных боевых действий, как на территории Украины, когда строятся линии обороны, войска наступают широкими фронтами.

Поэтому россияне могут получать информацию о расположении украинских сил с опозданием и бить по своим населенным пунктам, когда там уже нет ЗСУ,

– отметил Иван Тимочко.

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Обратите внимание! Генеральный штаб ВСУ сообщил 6 октября, что враг по собственной Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, нанес 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.