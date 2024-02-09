По Харькову второй раз ударили северокорейскими ракетами: почему это выяснилось не сразу

Российские оккупанты не прекращают бить по гражданским территориям Украины. Больше всего страдают прифронтовые области, в частности Харьков. Там эксперты установили, что враг использует северокорейские ракеты.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Кроме этого оккупанты используют беспилотники, КАБы, артиллерию.

Смотрите также Для Харькова опасности нет: почему россияне увеличивают группировку возле Купянска

"Мы уже несколько дней обсуждаем атаку по Слободскому району Харькова, которая была несколько дней назад. Изначально говорили, что это ударили С-300, но уже более тщательно эксперты проработали все эти обломки и они сообщили, что по крайней мере две из пяти, были северокорейскими ракетами", – отметила Черненко.

Чем бьют оккупанты по Харькову

Профильным экспертам приходится быстро учиться в условиях войны, чтобы собрать подробную доказательную базу российских преступлений. Здесь крайне важна идентификация тех видов оружия, которым наносятся удары.

"К взрывотехникам поступили методические рекомендации и детальные фотоснимки таких ракет, по которым они и определили, что именно эти две из пяти являются ракетами северокорейского производства. Это и внешний вид частей ракеты, и объединяющие провода, это в целом полный комплекс тех обломков, которые мы нашли на месте происшествия", – рассказал начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Иногда эксперты могут давать предварительные выводы, поскольку такая работа требует большой детализации и любой новый обломок дает больше понимания того, из какого именно оружия нанесен удар. Россияне модифицируют вооружение, используют детали других стран – это все тоже влияет на выводы экспертов.

Что происходит в Харьковской области: последние новости