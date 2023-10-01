Оккупанты боятся краха Крымского моста: в ВМС высмеяли бестолковые методы его защиты

Россияне возвращаются к практике усиленной охраны Крымского моста – они вывели дополнительные корабли пограничной службы. Также россияне прибегают к другим "качественным" методам защиты незаконной застройки.

О странных танцах оккупантов вокруг этого моста в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук – передает 24 Канал. Также он рассказал, почему все так ждут немецкие ракеты Taurus.

Смотрите также Бой за Тузлу – "стрелять на поражение": как Россия едва не начала войну с Украиной 20 лет назад

Уязвимый Крымский мост

Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне пытаются всеми силами обеспечить защиту Керченского моста. В частности, они вывели в Черное море корабли пограничной службы. Кроме этого, россияне прибегают к интересной тактике – в случае малейшей вероятности угрозы оккупанты перекрывают Крымский мост полностью.

Такой интересный мост, по которому можно ездить половину времени максимума. Периодически, при любой опасности, как они считают, полностью останавливается движение, тщательно всех проверяют,

– рассказал Плетенчук.

Спикер добавил, что логистический хаб из него выходит условный – если говорить о гражданских. Россияне якобы именно в их интересах построили его. Однако все это понимают, что это объект военной инфраструктуры – он действует для обеспечения армии в Крыму и на Юге Украины.

Оккупанты перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту и 1 октября – прямо на День защитников и защитниц. Оказалось, что тревога была ненапрасной – в Джанкой мести сообщили о взрывах

Дмитрий Плетенчук рассказал, что из имеющихся у него данных немецкие ракеты Taurus могут ближе познакомиться с Крымским мостом, чем британские или французские аналоги. Они имеют другую систему наведения, однако во всем остальном они практически одинаковы. Однако именно эта модернизация играет значительную роль.

Удар по логистике оккупантов