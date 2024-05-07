Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт, – The Independent

Россияне практически не используют Крымский мост для поставки оружия на линию фронта после неоднократных атак Украины.

Сейчас на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков разведывательного агентства Molfar.

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Россияне не используют Крымский мост

По данным аналитиков, военные грузовые поезда почти не не курсировали по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего. Зато ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием военных сил оккупантов.

Использование Россией "знаменитого" моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров. Тогда была взорвана часть проезжей части и железнодорожной линии.

Альтернативные маршруты

Генеральный директор Molfar Артем Старосек рассказал, что решение россиян прекратить использование Крымского моста совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией,

– пояснил он.

Старосек считает, что Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь именно на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

Россияне планируют запустить новое железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через ряд других оккупированных украинских городов до конца 2024 года. Однако, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может произойти и быстрее.

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