Россияне бросили людей на произвол судьбы: как выживают жители Мариуполя

С каждым днем ситуация в Мариуполе становится все более катастрофической. В городе дефицит всего, что нужно для полноценной жизни. Недостает пищи, воды, лекарств и средств гигиены.

Об этом утром 15 июня рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что, несмотря на ужасные условия, люди привыкают к новым реалиям. Это хорошо видно в опубликованном им видео.

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Катастрофа в Мариуполе: как выживают оставшиеся в городе

Андрющенко рассказывает, что чаще всего его спрашивают о том, как выживают оставшиеся в Мариуполе люди. Вместо того чтобы пересказывать все ужасы, советник опубликовал короткое видео, на котором виден ежедневный быт горожан.

Он подчеркнул, что после длительной борьбы за город, расстрелов гражданских и террора, российские кафиры покинули жителей на произвол судьбы, потому что украинцы для них не люди.

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Ежедневный обиход полностью перешел на улицы, где обустраивают кухни и зоны отдыха.

Здесь готовят, ищут дрова, собирают воду и притворяются жизнью,

– рассказывает Андрющенко.

На кадрах видно, что жители города все еще пытаются найти родных. Об этом свидетельствуют объявления, развешенные на дверях подъездов. В то же время своих родных и соседей мариупольцы хоронят во дворе.

Хуже всего, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февраль – апрель. С своей жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах,

– рассказал Андрющенко.

Он считает, что скоро психологи опишут "Мариупольский синдром" – отдельное психологическое состояние, которое кажется невозможным в нормальной жизни.

Больше о ситуации в Мариуполе: коротко

Горсовет отмечает, что пока агрессоры занимаются деукраинизацией городской стелы , люди в Мариуполе голодают. Здесь до сих пор нет воды, света и газа. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии.

Пока у мариупольцев нет, что есть и пить , кафиры живут на широкую ногу. Они поселились в местных пансионатах у моря. Россияне не оказывают жителям разбомбленного Мариуполя помощь.

Кроме того, кафиры анонсировали возобновление работы мариупольского драмтеатра , который российские кафиры разгромили 16 марта. Тогда в укрытии находились, по разным данным, от 500 до 1 200 человек. Андрющенко сообщал, что российские кафиры привезли генераторы, которые располагаются вблизи разрушенных зданий. Там люди заряжают телефоны, однако внутрь местные заходить не рискуют.

Каждый день на импровизированных кладбищах Мариуполя появляются новые могилы . Андрющенко рассказал, что причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер. В настоящее время массовые смерти связывают с эпидемией холеры.

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