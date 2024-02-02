Спасательный жилет россиян – артиллерия: как они хотят компенсировать недостатки подразделений

Южнее Донецка командование противника продолжает прилагать определенные усилия, чтобы ликвидировать Угледарский выступ ВСУ.

Для этого враг стремится в ближайшее время взять под контроль район Новомихайловки и создать условия для дальнейшего продвижения своих подразделений в сторону Константиновки и Парасковиевки.

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Враг активизировался возле Марьинки

После занятия противником района Марьинки у него появилась возможность нарастить свои усилия на этом направлении благодаря подключению к наступательным действиям в сторону Победы и Новомихайловки дополнительных сил и средств из состава своей, так называемой "Марьинской группы". На этом этапе противник осуществляет атакующие и штурмовые действия в этом районе по следующим направлениям:

1) Марьинка – Победа, по обеим сторонам дороги 00532. Там действуют передовые подразделения 255-го мотострелкового полка 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии. Очевидно, перед ними стоит задача – пробиться в Победу, и далее, действуя в юго-западном направлении, выйти к рубежу по реке Сухие Ялы, в районе Константиновки.

2) На направлении Александровка – Новомихайловка и Луганское – Новомихайловка действуют подразделения 33-го МСП той же 20-й МСД противника, которые усилены подразделениями 155-й отдельной бригады морской пехоты. Ближайшая задача – пробиться к восточной и северо-восточной окраине Новомихайловки.

3) На направлениях Сигнальное – Новомихайловка и Степное – Новомихайловка действуют подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады из состава 68-го армейского корпуса. Они усилены по крайней мере одним мотострелковым полком территориальных войск.

Поэтому на этом этапе против Угледарского выступления ВСУ только в северной и центральной его частях противник уже привлек группировку войск, которая состоит как минимум из:

3-х мотострелковых полков;

1 мотострелковой бригады;

1 отдельной бригады морской пехоты (без одного батальона).

При этом, россияне имеют в резерве на этом направлении еще один МСП ТрВ (вероятно – 1135-й) и по меньшей мере 2 отдельных батальона.

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Артиллерийскую поддержку этой группировке, кроме штатных артиллерийских подразделений полков и бригад, обеспечивают еще по меньшей мере 312-й реактивный артиллерийский дивизион на РСЗО 9К51 "Град", а также сводная артиллерийская тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии 68-го АК на 152-миллиметровых САУ 2С5 "Гиацинт-С" и на 152-миллиметровых пушках 2А36 "Гиацинт-Б".

Очевидно, что сейчас направление по Угледарскому выступлению является "вспомогательным" для российского командования, пока оно пытается штурмовать Авдеевский район обороны ВСУ. Даже вражеская "Марьинская группа", которая состоит преимущественно из частей 150-й мотострелковой дивизии противника, а также 5-й ОМСБр 1-го АК действует главными силами не в сторону Победы или Новомихайловки, что было бы вполне логично, а по направлениям Марьинка – Георгиевка и Марьинка – Красногоровка. То есть они забираются немного севернее, ближе к южному фасу Авдеевского района обороны.

Но все это может очень быстро поменяться. Главным индикатором в этом отношении может быть сосредоточение и развертывание в районе северо-западнее Волновахи дополнительных частей и соединений противника. Вот тогда противник точно начнет разворачивать из района Марьинки 150-ю МСД на юг.

Российские подразделения из УВ "Брянск" и "Курск" недоукомплектованы

А теперь поговорим немного о группировке войск противника, которые развернуты в Брянской и Курской областях России. Итак, УВ "Брянск" имеет в своем составе:

батальонов – 15, из них 2 мотострелковых и танковых, 6 парашютно-десантных и 7 стрелковых;

дивизионов полевой артиллерии – 1;

батарей ПА и реактивных систем залпового огня – 9, из них 3 самоходные артиллерийские, 5 гаубичные артиллерийские, 1 реактивная артиллерийская;

отдельных огневых взводов – 2;

сводных отрядов (специального назначения) – 1.

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Общая численность личного состава УВ "Брянск" составляет где-то примерно 8,2 – 8 8,3 тысячи военнослужащих. По сути, УВ "Брянск" представляет собой 2 парашютно-десантных полка, каждый из которых усилен одним "сухопутным" батальоном (в одном случае – мотострелковым, в другом – танковым), с "дополнительной" артиллерией и многими малоподвижными стрелковыми батальонами.

В свою очередь УВ "Курск" имеет в своем составе следующие силы и средства:

МСП ТрВ – 2 (вероятно, 345-й и 380-й МСП ТрВ, без одного батальона каждый);

батальонов – 12, из них 6 МСБ, ТБ, ПДБ и десантно-штурмовых и еще 6 стрелковых;

дивизионов полевой артиллерии – 2;

батарей ПА и РСЗО – 15, из них сводных тактических групп (артиллерийских) – 1, самоходных артиллерийских – 1, гаубичных артиллерийских – 5, реактивных артиллерийских – 3, противотанковых артиллерийских – 4, минометных – 1.

Общая численность личного состава составляет примерно до 9,3 тысячи человек.

В общем обе группировки российских войск, развернутых на территории Брянской и Курской областей России насчитывают в своем составе:

личного состава – до 17,5 – 17,6 тысячи;

танков – где-то до 126 единиц;

боевых бронированных машин вместе с бронеавтомобилями – более 260 единиц;

артиллерийских систем, калибром от 100 миллиметров, вместе с минометами – 334 единицы;

РСЗО – 31 единица.

Поэтому танков у них примерно на 4 батальона, а ББМ – примерно на 8,5 батальона. То есть значительное количество подразделений из состава УВ "Брянск" и "Курск" банально не укомплектованы штатным количеством вооружения и военной техники. Преимущественно это касается ББМ.

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А если добавим ко всей этой "красоте" еще 13 стрелковых батальонов с "эпизодическим вкраплением" бронетехники, а в подавляющем большинстве вообще без таковой, то получим вполне интересную картину.

Насколько я понимаю, все эти недостатки в составе своих УВ Брянск и Курск российское командование решило компенсировать артиллерией, группировка которой, насчитывает более 300 стволов и 3 десятка РСЗО.

Именно на нее возлагается выполнение главного назначения этих группировок – сковывание наших сил и средств на этих направлениях. Ну, они его и выполняют – терроризируя наше приграничье постоянными артиллерийскими обстрелами.

Прекратить это возможно только одним способом – уничтожением подавляющего большинства артиллерии противника, развернутой на этих направлениях. Или путем контрбатарейной борьбы, или с воздуха. Насколько я понимаю, сейчас у ВСУ на этих направлениях для этого недостаточно сил и средств.