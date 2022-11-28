Россияне окапываются на левом берегу Днепра: Катков предположил, для чего

На левом берегу Днепра оккупанты делают многоэшелонированную узловую оборону. Там создается классический укрепрайон, так как это было во время Второй мировой войны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он предположил, что создание такой обороны может являться программой минимум, на которую хочет выйти Кремль и сохранить себе сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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Он рассказал, что оккупанты излагают значительные ресурсы для создания такой обороны.

Это многоэшелонированная линия обороны, первая линия которой действительно идет вдоль Днепра,

– сказал военный обозреватель.

Катков отметил, что согласно спутниковым снимкам, сделанным 15 ноября, после первой линии обороны, на глубине 5-10 километров идет еще одна параллельная линия. Она направлена на противодействие гипотетической десантной операции Вооруженных Сил Украины на берегу Черного моря.

Оккупанты бетонируют линию обороны в Крым

Потом там есть три линии, которые закономерно отступают друг от друга. То есть оккупанты создают отдельную линию обороны, которая будет перекрывать административную границу с оккупированным Крымом.

Там действительно окапывается значительная часть и мощная оборона, это не просто взводные или опорные пункты, когда три окопа порыли и все.

– сказал Катков.

Он отметил, что такая узловая оборона окупантов – это не только окопы и траншеи, это еще и значительное количество минных полей. И все это направлено на такой участок, который трудно назвать наиболее угрожающим.

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По его мнению, форсирование Днепра в нижнем течении, тем более в зимний период – это сверхсложная операция.

Надо смотреть на оборону оккупированного Запорожья

Катков подчеркнул, что сейчас нужно также смотреть, что нарили россияне на юге оккупированной Запорожской области.

Мне кажется, что это направление более логично для возможных действий со стороны Вооруженных Сил Украины,

– отметил военный обозреватель.

В то же время он подчеркнул, что несмотря на то, что оккупанты возводят укрепления в тыловом районе на второстепенном направлении, нельзя допускать скепсиса относительно врага и преуменьшать то, что они бетонируют оборону в полном смысле этого слова.

Олег Катков о создании россиянами линии обороны на левом берегу Днепра: смотрите видео

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