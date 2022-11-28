Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він припустив, що створення такої оборони може бути програмою мінімум, на яку хоче вийти Кремль і зберегти собі сухопутний коридор до окупованого Криму.

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Він розповів, що окупанти викладають значні ресурси для створення такої оборони.

Це багатоешелонована лінія оборони, перша лінія якої справді йде вздовж Дніпра,

– сказав військовий оглядач.

Катков відзначив, що згідно із супутниковими знімками, зробленими 15 листопада, після першої лінії оборони, на глибині 5-10 кілометрів йде ще одна паралельна лінія. Вона направлена на протидію гіпотетичній десантній операцій Збройних Сил України на березі Чорного моря.

Окупанти бетонують лінію оборони до Криму

Потім там ще є три лінії, які закономірно відступають одна від одної. Тобто окупанти створюють окрему лінію оборони, яка перекриватиме адміністративний кордон із окупованим Кримом.

Там справді окопується значна частина і потужна оборона, це не просто взводні чи опорні пункти, коли три окопи порили і все,

– сказав Катков.

Він відзначив, що така вузлова оборона окупантів – це не тільки окопи і траншеї, це ще і значна кількість мінних полів. І все це направлено на такий напрямок, який важко назвати найбільш загрозливим.

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На його думку, форсування Дніпра у нижній течії, тим паче у зимовий період – це надскладна операція.

Треба дивитися на оборону окупованого Запоріжжя

Катков наголосив, що нині треба також дивитися, що нарили росіяни на півдні окупованої Запорізької області.

Мені здається, що цей напрямок більш логічний для можливих дій з боку Збройних Сил України,

– відзначив військовий оглядач.

Водночас він наголосив, що попри те, що окупанти зводять укріплення у тиловому районі на другорядному напрямку, не можна допускати будь-кого скепсису щодо ворога і применшувати те, що вони бетонують оборону у повному сенсі цього слова.

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