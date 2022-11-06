Усиленно выселяют украинцев с Берислава: Генштаб предупредил об угрозе от оккупантов
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают депортацию украинцев из Херсона, называя это "эвакуацией". Враг приказывает покинуть дома из-за якобы теракта, который запланировали ВСУ.
Об этом сообщили 6 ноября в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что враг обвиняет ВСУ в провокациях.
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"Продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", – рассказали военные.
Где происходит депортация
В Центре национального сопротивления отметили, что выселяться украинцев заставляют с 15-километрового участка вдоль левого берега Днепра. Россияне 6 ноября заявили о принудительной "эвакуации" жителей таких общин Херсонщины:
- Голопристанской;
- Олешковской;
- Каховской;
- Горностаевской;
- Великолепетихской;
- Верхнерогачицкой.
В первую очередь россияне будут проводить эвакуацию из населенных пунктов вдоль Днепра, где сейчас активно обустраивают линию обороны, – рассказали в Центре.
Обворовывают медучреждения
После того, как россияне выселяют людей, они размещают в их домах своих военнослужащих. Они насильно заходят в дома и мародерят.
Кроме этого, россияне воруют имущество медицинских учреждений. Это уже произошло в Горностаевском центре ПМСП и Центральной городской больнице Новой Каховки. Оккупанты там вывезли все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.
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Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что с правого берега Днепра сбежало военное руководство оккупантов. Также оттуда выехали коллаборанты.
- Несмотря на это, на правом берегу Херсонщины еще остается большое количество российских военных.
- В Херсоне 6 ноября исчезли свет и связь.
- ВСУ ударили по складу с боеприпасами врага в Скадовском районе.
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС. Заявили, что в ГЭС попали 6 ракет из установки HIMARS.