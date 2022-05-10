Россияне до сих пор обстреливают трассу Лисичанск – Бахмут, по которой вели эвакуацию, – Гайдай

В Луганской области не смогли относить эвакуацию людей из Лисичанска. Все потому, что оккупанты до сих пор обстреливают трассу Лисичанск – Бахмут, по которой вывозили людей на железнодорожную станцию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай во время телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, ситуация в Луганской области до сих пор остается тяжелой.

У нас до сих пор обстреливается трасса Лисичанск – Бахмут, по которой проводят эвакуацию людей и передают гуманитарную помощь в Лисичанск, Северодонецк и Горную общину,

– заявил Гайдай.

Он добавил, что Луганщину обстреливают, но есть и хорошая новость – нашим защитникам удалось разрушить понтонные переправы, сделанные оккупантами.

К слову, 8 и 9 мая оккупанты также обстреливали трассу Лисичанск – Бахмут. Проезд там опасен. Поэтому пришлось прекратить эвакуацию гражданского населения из Луганской области.

А 7 мая в Днепр отправились 35 жителей Луганской области, однако во время эвакуации один автомобиль попал под обстрел. Ею эвакуировали жителя Камышеватки в Попаснянском районе. К счастью, никто не пострадал.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

В ночь на 10 мая вражеские войска обстреляли полицейских в Шипилово и Северодонецке. В Лисичанске и Северодонецке были обстреляны жилые кварталы, есть разрушения.

Также ведутся особо тяжелые бои у Золотого-3 и Золотого-4, Катериновки. Украинским защитникам там очень непросто, но они держат линию обороны. Воеводовка и Рубежанское направление контролируются ВСУ.

В то же время Вооруженные Силы Украины изрядно испортили планы оккупантам. Вражескую технику, переброшенную в район Белогоровки, уничтожили на понтонных переправах. Те россияне, которых не ликвидировали, убегали вплавь.

А за 9 мая наши воины отразили 15 атак в Луганской и Донбассе. Защитники смогли уничтожить более 200 оккупантов.

В Госдепе США не исключают, что Россия планирует аннексировать Луганскую, Донецкую и, вероятно, Херсонскую области. Это в Вашингтоне назвали классическим "русским сценарием".

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