Деньги, сигареты и бензин: как россияне рассчитываются за дорогу в Крым

После "хлопка" на Крымском мосту, российские оккупанты перекрыли движение для гражданских и предложили "альтернативный" маршрут через временно оккупированную территорию. Впрочем, чтобы беспрепятственно им проехать, нужно иметь с собой определенную плату.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, такую информацию пишут напрямую россияне в их пабликах.

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Взятка за проезд

Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Ростов – примерно такой маршрут россияне предлагали тем, кто хотел выехать в Россию после двойного "хлопка" на Крымском мосту. Он достигает 387 километров. Собственно, чтобы и попасть в Крым из страны-оккупантки, тоже нужно воспользоваться сухопутным коридором.

Пока нет бесконечного потока автомобилей. Есть много блок-постов, водителей останавливают. Некоторым нужно брать с собой дорогие блоки сигарет и "угощать" солдат, чтобы они пропускали без проблем. Некоторые говорят о наличных, потому что по дороге нет нигде, чтобы рассчитаться картой. Канистры с бензином берут и так далее,

– рассказал Чубаров.

Передвигаться временно оккупированными областями россиянам мало того что опасно, но еще и не выгодно.

Рефат Чубаров о ситуации в Крыму: смотреть видео

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