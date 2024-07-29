Железная дорога из Ростова в Мариуполь готова, но не функционирует: чего боится Россия

Российские оккупанты уже завершили строительство железной дороги, которая соединит оккупированные территории с российскими. Впрочем пока ею фактически не пользуются.

Есть несколько причин, почему запуск железной дороги мог оттянуться. Подробнее о каждой из них 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему железную дорогу еще не запустили

Российским военным удалось полноценно достроить железную дорогу на оккупированных территориях. Ее проложили из Донецка через Волноваху и Мариуполь в российский Ростов-на-Дону. Эту железную дорогу называют альтернативой Крымскому мосту. Однако пока она не работает.

Вагоны пока не гоняют. Электропоезд между Мариуполем и Волновахой уже начал ездить, то есть технически железная дорога готова. Почему она не ездит – большой вопрос. У нас есть гипотеза, что они ждут какого-то дня, к которому подвязать запуск и сделать его публичным. Может, Путин что-то онлайном будет открывать. С другой стороны, кажется, они боятся запускать поезд, учитывая то, под каким вниманием эта железная дорога,

– отметил Петр Андрющенко.

Движение сопротивления на оккупированных территориях и не только пугает российских военных. Они уже знают, как действия партизан могут сломать их планы. В частности, в течение последних двух недель были совершены диверсии на территории ростовской железной дороги.

"Их делает как АТЕШ, так и "Мариуполь. Сопротивление" – наше партизанское движение на территории России активно мешает запуску этой железной дороги. Из последнего: в Таганроге из-за поджога вдруг загорелось несколько вагонов с серой. Это тоже остановило движение. Поэтому пока россияне боятся, не знают, как обеспечить спокойное и безопасное прохождение этих грузов", – объяснил Андрющенко.

Есть еще и третья составляющая, почему полноценного запуска железной дороги до сих пор не произошло. Сортировочную станцию на комбинате Ильича контролируют кадыровцы. Как известно, между Рамзаном Кадыровым и Денисом Пушилиным есть определенные конфликты. Поэтому это также может стать причиной оттягивания запуска железной дороги.

"Известны факты, когда кадыровцы "сливали" нашим спецслужбам данные для того, чтобы Силы обороны нанесли точные удары. Поэтому есть много факторов, почему железную дорогу еще не запустили. Однако на самом деле нам доподлинно неизвестна причина", – подытожил Андрющенко.