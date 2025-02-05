У российских военных серьезная проблема со связью из-за блокировки Starlink, – "АТЕШ"

Российская оккупационная армия имеет серьезные проблемы со связью на фронте. Причиной стала блокировка учетных записей спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

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Как Starlink создает проблемы россиянам на фронте

Агенты "Кибер АТЕШ" получили информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских войск. По данным партизан, Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на "подозрительную активность".

Значительное количество российских оккупантов уже столкнулась с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений. Отмечается, что восстановление доступа возможно только после соответствующей проверки, однако в условиях боевых действий сделать это чрезвычайно сложно.

Все это усиливает хаос в системе управления российской армии. Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировку, ситуация на фронте для них только ухудшается,

– говорится в заметке "АТЕШ".

К слову, ранее стало известно, что российские войска получают терминалы Starlink через черный рынок, что улучшает их координацию и эффективность на поле боя. Сейчас усилия США и Украины направлены на предотвращение незаконного использования Starlink, но сложность заключается в технических и санкционных ограничениях.