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24 Канал Новости мира У российских военных серьезная проблема со связью из-за блокировки Starlink, – "АТЕШ"
5 февраля, 17:26
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У российских военных серьезная проблема со связью из-за блокировки Starlink, – "АТЕШ"

Полина Буянова

Российская оккупационная армия имеет серьезные проблемы со связью на фронте. Причиной стала блокировка учетных записей спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

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Как Starlink создает проблемы россиянам на фронте

Агенты "Кибер АТЕШ" получили информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских войск. По данным партизан, Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на "подозрительную активность".

Значительное количество российских оккупантов уже столкнулась с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений. Отмечается, что восстановление доступа возможно только после соответствующей проверки, однако в условиях боевых действий сделать это чрезвычайно сложно.

Все это усиливает хаос в системе управления российской армии. Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировку, ситуация на фронте для них только ухудшается,
– говорится в заметке "АТЕШ".

К слову, ранее стало известно, что российские войска получают терминалы Starlink через черный рынок, что улучшает их координацию и эффективность на поле боя. Сейчас усилия США и Украины направлены на предотвращение незаконного использования Starlink, но сложность заключается в технических и санкционных ограничениях.