Навезли массовку: в ОК "Юг" рассказали, как оккупанты наращивают оборону Крыма

Российские оккупанты усиливают оборону Крыма. Также на оккупированный полуостров завезли срочников.

Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россияне наращивают военное присутствие в Крыму

Она подчеркнула, что Украина активно готовится к освобождению своих территорий, что также заметили россияне и уже укрепляются в Крыму. На полуострове увеличилось военное присутствие.

Навезли массовки, для строительства фортификационных сооружений прибыли срочники дополнительного усиления. Они необучены держать оружие, но роют окопы,

– сказала Наталья Гуменюк.

В заключение она добавила, что в "столь важный день оккупанты продолжают верить в ВСУ". Напомним, что в Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

В Крым прибыли срочники

Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.

Для этого из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.

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