Навезли массовку: в ОК "Юг" рассказали, как оккупанты наращивают оборону Крыма
Российские оккупанты усиливают оборону Крыма. Также на оккупированный полуостров завезли срочников.
Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россияне наращивают военное присутствие в Крыму
Она подчеркнула, что Украина активно готовится к освобождению своих территорий, что также заметили россияне и уже укрепляются в Крыму. На полуострове увеличилось военное присутствие.
Навезли массовки, для строительства фортификационных сооружений прибыли срочники дополнительного усиления. Они необучены держать оружие, но роют окопы,
– сказала Наталья Гуменюк.
В заключение она добавила, что в "столь важный день оккупанты продолжают верить в ВСУ". Напомним, что в Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.
В Крым прибыли срочники
Оккупанты пытаются увеличить оборону временно оккупированного полуострова. В частности, захватчики строят фортификационные сооружения.
Для этого из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих-срочников для выполнения инженерных работ. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не на шутку напуганы и понимают, что время расплаты обязательно наступит.
Что происходит в Крыму: главное
- На радиостанциях в оккупированном Крыму 24 февраля прозвучало обращение главы ГУР Кирилла Буданова. Он заявил, что Украина вернет все свои территории и найдет каждого предателя.
- В Крым россияне депортируют украинцев из Новой Каховки Херсонской области. Они используют автобусы, которые украли с Херсонского коммунального предприятия.
- Оккупационные власти полуострова 17 февраля заявили, что беспилотники атаковали Крым. Взрывы раздавались возле Балаклавской ТЭС.