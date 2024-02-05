Уважаемое издание упустило кое-что важное о наступлении на Купянск

Не могу обойти стороной материал известного и влиятельного издания о том, что россияне готовят наступление на Купянск. Мол, оккупанты подготовили 40 тысяч личного состава, 500 танков и 600 ББМ.

Все пропало?

Начну, пожалуй, с того, что наступление оккупационного войска на Купянск интенсифицировали с конца мая – начала июня 2023 года.

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То есть наступление ведется уже более полугода, с катализацией штурмовых действий примерно с ноября. Хотя в целом попытки вернуть контроль над Купянском россияне делали с 2022 года, практически сразу после бегства из города.

В нынешней фазе наступления участвуют подразделения группы войск "Запад", которая состоит из таких сил и средств:

личный состав – 57,5 тысячи;

танки – 750 единиц;

ББМ – 1 250;

ствольная артиллерия – более 700;

РСЗО – более 200.

При этом в районе Белгородской области есть группа прикрытия границы в таком составе:

личный состав – около 12,5 тысячи;

танки – 100 единиц;

ББМ – 150;

ствольная артиллерия – 350;

РСЗО – 40.

Основное направление удара на сам Купянск, через Синьковку, где главную роль играют 25 и 138 ОМСБр, южнее оперирует ОМСБр, а вдоль трассы Р-07 – силы 1 танковой армии, прежде всего 47 танковая дивизия. Именно в связи с этим группа войск "Запад" больше всего насыщена танковой составляющей. В ГВ "Запад" танков даже больше, чем у самой боеспособной и многочисленной ГВ "Юг".

Набор, как вы заметили, значительно объемнее и страшнее, чем в упомянутой статье уважаемого издания, которая многих напугала. Так что теперь, посыпать голову пеплом и размахивая руками бегать по коридорам с криком: "Все пропало"?

Нет.

Наступление россиян на Купянск продолжается уже полгода

Как я выше написал, вражеское наступление на Купянск продолжается уже более полугода. При этом относительная численность ГВ "Запад" за этот период критически не менялась. То есть, россияне наступают этим составом уже более полугода, не наращивая показатели сил и средств, а находясь в состоянии регулярной компенсации потерь.

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Например, в середине декабря 2023 года в составе ГВ "Днепр" было около 740 танков. То есть прирост небольшой и в пределах компенсации регулярных потерь, с учетом возможностей ВПК по штатному комплектованию подразделений.

Что интересно, в середине 2023 года личного состава у "западных" было почти 63 тысячи.

Иными словами, уважаемое издание не только не предоставило более или менее правдивой информации о группировке противника на плацдарме, но и смогло пропустить мимо внимания тот факт, что Силы обороны Украины более полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси.

Да, не скрываю, ситуация на плацдарме стабильно очень тяжелая. Но такая стабильно очень тяжелая ситуация на всей линии соприкосновений. Единственное в чем оказалось абсолютно правым уважаемое издание, то это в том, что все действия с личным составом сейчас для оккупантов обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами.

После захвата села Крохмальное у высшего российского руководства сработал рефлекс и началось обильное слюноотделение. Оккупанты считали, что захват маленького, стертого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы и вот – левый берег Оскола уже маячит на горизонте.

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Правда, предварительно, чтобы доползти до левого берега, нужно захватить Песчановку и проползи 6 километров по непростому ландшафту, который простреливают. Понятно, в лоб никто сейчас не полезет. Оккупанты поступят разумно и начнут ровнять фланги. Это уже чувствуется по увеличенному прессингу в районе Котляровки и Кисловки, с попыткой мгновенного прорыва бравой тяжело бронированной конницей. Но...

На сегодня нет ничего такого, к чему бы не были готовы Силы обороны Украины на этом участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и "безумного мяса" у врага, как в вопросе пропорционального им количества боекомплекта.