Там ад: на каких направлениях опасно активизировался враг

Вероятнее всего, что российские военные могут начать новое большое наступление на Востоке Украины. Однако и сейчас россияне довольно активны на фронте, пока ВСУ не получили необходимого оружия от партнеров.

Самая сложная ситуация, бесспорно, остается на восточных направлениях. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, объяснив, что новое наступление врага также будет сосредотачиваться именно на Востоке.

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Чего хотят достичь россияне

Financial Times со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки сообщили, что россияне планируют большое наступление в конце мая. В Институте изучения войны считают, что Россия также хочет растянуть украинские силы по линии фронта, оттянув значительную их часть с востока на север.

На самом деле сложно на восточном фланге российско-украинского фронта: Часов Яр, район Авдеевки, Марьинки – там ад. Враг активизирует свою деятельность на Купянском направлении и пытается атаковать наших защитников на юге Запорожской области. Таким образом хотят растянуть наши стратегические резервы,

– отметил Владислав Селезнев.

Безусловно, украинский Генштаб реагирует на угрозы со стороны оккупационной армии, не допуская критической ситуации по линии фронта.

"Для врага сейчас есть окно возможностей. Мы только начали получать помощь, в частности от США и наших европейских партнеров. Украина также уже начала получать ракеты к системам Patriot, а о передаче новых батарей идут дискуссии, но нет конкретных шагов, а это очень важно", – отметил военный эксперт.

Постоянные удары по Харькову, Одессе и других украинских городах свидетельствуют о том, что есть критическая недостача систем противовоздушной обороны.

Пойдут ли оккупанты в наступление на Харьков

Источник издания Bild из ВСУ опасается нападения 40 тысяч россиян на Харьков. Многие материалы в западных СМИ относительно дальнейшего развития событий на фронте могут смущать, поэтому стоит всегда опираться на сообщения Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Президент Зеленский говорил, что в конце весны враг будет масштабно атаковать. Сейчас около 469 тысяч российских воинов сосредоточено на линии фронта. Наибольшее их скопление на Востоке – в районе Часового Яра. На Харьковском направлении вражеская группировка составляет до 49 тысяч,

– отметил Владислав Селезнев.

Учитывая эти данные, говорить о значительной концентрации человеческих и военно-технических ресурсов на участке фронта вблизи Харькова не стоит. Хотя, безусловно, не исключены провокации со стороны россиян. Тем более ежедневно оккупанты наносят удары по Харькову и области и ракетами, и дронами, и КАБами.

К слову, и на Харьковщине, и на Сумщине, и на Черниговщине действуют диверсионно-разведывательные группы врага.

"Вызовы есть, но для масштабного наступления на этом участке фронта у врага пока нет ресурсов. Что будет через несколько месяцев – тяжело спрогнозировать, но я уверен, что если масштабное движение вражеских сил будет происходить – об этом вовремя проинформирует украинская разведка", – подчеркнул Селезнев.

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