Найскладніша ситуація, безперечно, залишається на східних напрямках. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пояснивши, що новий наступ ворога також зосереджуватиметься саме на Сході.

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Чого хочуть досягнути росіяни

Financial Times з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки повідомили, що росіяни планують великий наступ наприкінці травня. В Інституті вивчення війни вважають, що Росія також хоче розтягнути українські сили по лінії фронту, відтягнувши значну їхню частину зі сходу на північ.

Насправді складно на східному фланзі російсько-українського фронту: Часів Яр, район Авдіївки, Мар'їнки – там пекло. Ворог активізовує свою діяльність на Куп'янському напрямку та намагається атакувати наших оборонців на півдні Запорізької області. У такий спосіб хочуть розтягнути наші стратегічні резерви,

– зазначив Владислав Селезньов.

Безумовно, український Генштаб реагує на загрози з боку окупаційної армії, не допускаючи критичної ситуації по лінії фронту.

"Для ворога зараз є вікно можливостей. Ми лише почали отримувати допомогу, зокрема, від США та наших європейських партнерів. Україна також вже почала отримувати ракети до систем Patriot, а щодо передачі нових батарей йдуть дискусії, але немає конкретних кроків, а це дуже важливо", – наголосив військовий експерт.

Постійні удари по Харкову, Одесі та інших українських містах свідчать про те, що є критична недостача систем протиповітряної оборони.

Чи підуть окупанти у наступ на Харків

Джерело видання Bild із ЗСУ побоюється нападу 40 тисяч росіян на Харків. Чимало матеріалів у західних ЗМІ щодо подальшого розвитку подій на фронті можуть збентежувати, тож варто завжди опиратися на повідомлення Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент Зеленський казав, що наприкінці весни ворог масштабно атакуватиме. Зараз близько 469 тисяч російських вояків зосереджено на лінії фронту. Найбільше їхнє скупчення на Сході – у районі Часового Яру. На Харківському напрямку вороже угруповання складає до 49 тисяч,

– зазначив Владислав Селезньов.

Зважаючи на ці дані, говорити про значну концентрацію людських та військово-технічних ресурсів на ділянці фронту поблизу Харкова не варто. Хоч, безумовно, не виключені провокації з боку росіян. Тим паче щоденно окупанти завдають ударів по Харкову та області і ракетами, і дронами, і КАБами.

До слова, і на Харківщині, і на Сумщині, і на Чернігівщині діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.

"Виклики є, але для масштабного наступу на цій ділянці фронту у ворога поки що немає ресурсів. Що буде за кілька місяців – тяжко спрогнозувати, але я впевнений, що якщо масштабний рух ворожих сил відбуватиметься – про це вчасно проінформує українська розвідка", – наголосив Селезньов.

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