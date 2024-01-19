Какой наступательный потенциал у России: Свитан оценил возможности врага
У России большие амбиции насчет Украины. Страна-агрессор стремится выйти на административные границы по крайней мере аннексированных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
Однако оккупанты не имеют достаточно ресурсов. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя материал Financial Times о возможности нового крупного наступления России на Украину.
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"Вероятнее всего, в этом году у россиян будет стратегическая задача – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. То, что мы сейчас видим, показывает эту задачу – разворачивание наступательных операций на восточном фронте", – отметил Свитан.
Оккупанты будут пытаться выполнить эту задачу до конца марта, когда состоятся президентские выборы в России. Однако, вероятнее всего, враг никуда не продвинется и завязнет на восточном фронте, где и потратит весь свой боевой потенциал.
Именно с таким расчетом украинские военные выстроили линию обороны и заняли удобные позиции.
Далее – абсолютная фантастика
По мнению Свитана, россияне не будут двигаться по Запорожской и Херсонской областям, пока не захватят Донетчину и Луганщину. Поэтому сейчас о полной оккупации южных регионов нечего говорить.
Это же касается других направлений и больших городов.
Наступательные операции россиян на Киев, Харьков, Сумы – это из сферы фантастики, это нереально просто. Россия не сможет собрать достаточное количество сил и средств для выполнения этих задач в ближайшие несколько лет,
– констатировал военный эксперт.
О неспособности врага свидетельствует хотя бы тот факт, что он не может насытить войсками левый берег Херсонщины, где крепко закрепились украинские военные.
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- По состоянию на 19 января украинские военные уничтожили около 374 520 российских оккупантов. Кроме того, более 6 тысяч танков, 331 самолет, 23 корабля и т.д.
- В то же время, страна-агрессор способна быстро восполнять свои потери. Аналитики ISW сообщили, что речь идет о 30 тысячах новобранцев ежемесячно.
- Не так просто с техникой. Как известно, вечером 14 января украинские военные уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Кремль не имеет доступа к нужным компонентам для восстановления этих воздушных судов.