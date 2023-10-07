Россияне готовят к обороне Токмака: агент "Атеш" показал враждебные позиции

Российские оккупационные войска продолжают возводить оборонительные укрепления на подступах к Токмаку на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Но незамеченными они не останутся, партизаны готовят сюрпризы для врага.

Агенты движения "Атеш" уже давно пробрались в ряды врага и изнутри знают, как россияне готовятся обороняться. На этот раз движение показало фото фортификационных сооружений возле Токмака.

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Агент "АТЕШ" из состава России сообщает, что их подразделение было отправлено на укрепление фортификационных линий у н.п. Токмак, Запорожская область,

– говорится в сообщении движения.

Враг построил фортификационные сооружения

Отмечают, что ему удалось разведать две позиции оборонительных линий:

Вдоль дороги "Т0408" на выезде из Токмака в сторону населенного пункта Солодка Балка;

На выезде из селения. Очеревать в сторону Токмака, по дороге "Т0401".

"Информация о слабых местах укреплений и расположение минных полей были переданы в соответствующие структуры ", - подчеркнули партизаны.

Оборонные сооружения россиян возле Токмака / Фото движения "Атеш"

Враг пытается компенсировать потери

Также агенты отметили, что тяжелые потери российских оккупационных войск у Роботиного на Запорожском фронте заставляют российское командование создавать новые укрепрайоны. Но это не поможет врагу.

"Однако даже самые ярые россияне понимают, что украинские силы им не остановить", – выразили уверенность представители "Атеша".

Ситуация возле Токмака