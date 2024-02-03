Россияне проводят операцию "Запорожская целина", чтоб заселить оккупированные территории Украины
Россияне начали реализовывать план советских времен под названием "Запорожская целина" по перевозке жителей из России, Беларуси и Казахстана для заселения оккупированных районов Запорожской области. Оккупанты хотят изменить этнический состав населения.
Они видят тотальное сопротивление украинцев, которые не стали встречать врага с цветами и открытыми объятиями. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, заметив, противник понемногу начал воплощать программу еще с самого начала оккупации.
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Циничная цель "Запорожской целины"
Сысоева рассказала, что кроме российских военных, количество которых просто зашкаливает на оккупированной Запорожской области, Россия также завозит гражданских. Захватчики столкнулись с тотальным кадровым голодом на оккупированных территориях.
Поскольку местные жители отказываются работать на врага и занимать должности врачей и учителей. Хотя понимаем, что никакого обучения нет – это пропаганда для создания картинки внутреннему потребителю.
От этого страдают люди, которые проживают на ВОТ. Происходит тотальное давление на украинцев, которые остались. Тех, кто выехал, оккупанты лишили жилья. "Запорожская целина" – это еще одно название, чтобы воровать и отбирать у людей жилье, имущество и бизнесы,
– отметила журналистка.
С захватом территорий Украины оккупанты заявили, что те, кто уехал, или те, кто проживают, имея какие-то доходы или жилье, должны его перерегистрировать. Жилье людей, которые этого не сделали, просто национализировали.
Россияне готовы покупать кадров из Беларуси, России и Казахстана, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в украинские захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы.
Оперативная ситуация из Запорожской области: что известно
- Программу "Запорожская целина" враг утвердил несколько дней назад. Россияне начали воплощать план по 2 причинам: хотят заменить украинский генофонд и заполнить пробелы в дефиците кадров. Оккупанты надеются, что таким образом смогут замедлить движение украинской армии.
- Россияне везут армейцев и готовят их вблизи военно-логистического тренировочного комплекса возле Мариуполя и Бердянска. Впоследствии военных перебрасывают на Авдеевку, Бахмут, Марьинку, где ведутся активные действия.
- Недавно на свежих спутниковых снимках Запорожский районный совет увидел новые 20 километровые оборонительные сооружения их построили между селами Николаевка и Ивановка в направлении Бердянска. Очевидно оккупанты хотят усложнить продвижение украинских подразделений.