"Толку от такой обороны мало": как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ
Стало известно, что в некоторых временно оккупированных регионах коллаборанты уже готовят план эвакуации на оккупированный полуостров Крым. Более того, они настолько не верят в силы своих военных, что начинают на всех территориях возводить оборонительные сооружения.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он подчеркнул, что такая оборона, созданная на скорую руку, крайне неэффективна.
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Федоров сообщил, что враг на временно оккупированных территориях уже начинает строить оборонительные сооружения – так называемые "зубы дракона".
Название романтическое, правда толку от них очень немного, ведь от выстрела из танковой пушки эта пирамидка разлетается в пыль,
– заметил военный эксперт.
Он добавил, что даже на территории временно оккупированного Крыма россияне уже роют траншеи и возводят оборону.
Россияне не верят в свою армию
Федоров подчеркнул, если одна из воюющих стран строит такие сооружения и вливает на это немало денег, это означает одно – россияне не верят в возможности собственных вооруженных сил. Не верят, что они могут сорвать наступление ВСУ маневрированными действиями.
Однако для того, чтобы построить действительно эффективную оборону, нужно не несколько месяцев, а несколько лет, подчеркнул эксперт.
Украинские бойцы в Бахмуте, Мариинке, Авдеевке строили укрепрайоны как минимум 6 – 7 лет. Однако у россиян столько времени нет, сколько бы денег они ни закапывали в этих траншеях, смысла от них будет мало, резюмировал Федоров.
Оборонные сооружения россиян: что известно
- Депутат временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов год назад сделал громкое заявление в местной прессе, что Крыму ничего не угрожает, его ждет туристический сезон. А на днях вышла его статья, в которой говорится о том, что строительство оборонных сооружений в Крыму идет согласно плану.
- Олег Жданов окопы россиян в Крыму прокомментировал так: "Глупость несусветная, потому что окопы насыпные, а там песчаная почва. Дожди и шторм все размоют".
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали создавать укрепление вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Ведь россияне понимают, что их системы ПВО и авиация уже не слишком срабатывают.
- Известно, что российские официальные лица потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство оборонительной линии вдоль границы Украины с Белгородской областью, что, вероятно, будет лишь бесполезным выбрасыванием денег.