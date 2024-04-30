Россияне готовят наступление: какие направления для действий рассматривает враг – анализ ISW
Источник:ISW
Российские оккупанты планируют и активно готовятся к новому наступлению. Враг выбирает между несколькими тактическими направлениями под Авдеевкой. Впрочем, где россияне сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем - точно неизвестно.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что сейчас противник имеет возможность выбирать направление наступательных действий.
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Российские войска ведут наступательные операции у Керамика, чтобы продвинуться в сторону Архангельского, но также пытаются продвигаться на запад от района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении Новопроковское-Новоселовка Первая.
Так, по оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки открывает российскому командованию два варианта:
- либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;
- либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции у Часового Яра.
По данным аналитиков, по состоянию на 29 апреля российские оккупанты получили незначительные тактические преимущества к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, и за последние сутки не достигли значительных успехов на Авдеевском направлении.
Больше о ситуации возле Авдеевки и наступлении
- Россия активизировала свои усилия по захвату территории.
- Успехи России вблизи Авдеевки побудили украинские силы отойти с других тактических позиций вдоль линии фронта к западу от города. В то же время эти действия не поспособствовали быстрым тактическим достижениям России.
- Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска отошли из Бердичева и Семеновки на позиции западнее, чтобы сохранить личный состав.
- Также Сырский отметил, что угроза возможной будущей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства для защиты города.