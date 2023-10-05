Россия готовится к сценарию масштабного международного конфликта, – британская разведка

В последние дни Россия проводит учения гражданской обороны на большей территории страны. Это делается по сценарию масштабного международного вооруженного конфликта.

Подобные учения проводятся ежегодно с 2012 года. Об этом сообщили британские разведчики.

Важно Угроза серьезного международного конфликта растет, – Пентагон

Россия готовится к сценарию масштабного международного конфликта

По данным британской разведки, Россия проводит учения гражданской обороны на большей территории страны по сценарию масштабного международного вооруженного конфликта. Учения приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября.

В разведке отметили, что нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

В течение многих поколений СССР, а затем Россия уделяла внимание внутренним подготовкам к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы,

– подчеркнули разведчики.

Когда закончится война в Украине

Напомним, недавно генерал Марк Милли назвал три условия для завершения войны в Украине. Однако он заявил, что не видит перспективы завершения войны в обозримом будущем.

Милли убежден, что война будет продолжаться, пока россияне или украинцы не получат желаемый результат в военном противостоянии.

Один из вариантов окончания войны – если обе стороны признают, что военными средствами не способны достичь своих целей и согласиться на мирные переговоры.

Кстати, президент Владимир Зеленский считает, что война может закончиться и в 2023 году. Однако для этого требуются определенные условия. И главная из них – это успех Украины на поле боя, а также ответная реакция международных партнеров на него.

А Кирилл Буданов назвал условие, без которого невозможно завершение войны в Украине. Это возвращение в админграницы 1991 года. По его мнению, без этого конфликт будет продолжаться в той или иной форме всю жизнь.

В то же время глава ГУР заявил, что война в Украине не может быть долговременной, поскольку у россиян нет для этого возможностей. По словам Буданова, боевые действия так или иначе будут продолжаться и зимой. Хотя в холоде, сырости и грязи бороться сложнее, однако боевые действия будут продолжены и контрнаступление будет продолжаться.