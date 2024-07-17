Если об этом скажет Путин: россияне готовы признать существование инопланетян, – опрос

Во время правления Путина в России была создана очень мощная пропагандистская машина. Поэтому многие россияне верят, что в телевизоре не могут врать.

Интересно, что официальная статистика России скрывает смертность оккупантов на фронте. Например, из сообщений Росстата исчезли данные о количестве умерших от внешних причин смерти за пределами России и о смертности населения от внешних причин смерти за пределами России.

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Каждый десятый россиянин готов поверить в инопланетян, если их признает Путин

Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co, передает 24 Канал. В нем приняли участие 116 тысяч человек, 79% из которых предполагают, что внеземная жизнь существует.

Забавно, но десятая часть респондентов считает, что власти скрывают факты о внеземной жизни. 9% верят, что инопланетяне уже есть среди них. Возможность существования инопланетной жизни предполагают 33% россиян, 27% "изучают информацию об этом". Категорически не верят в существование НЛО 21%.

В то же время каждый десятый готов признать визит НЛО, если об этом расскажет Путин. Далее цифры снижаются: 6% поверят, если получат эти данные из официального СМИ, а 3% поверят друзьям.

Rambler&Co – это медиа и сервис-группа, созданная на основе одноименной поисковой системы. ее владельцами являются Александр Мамут и Сбербанк.

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Режим в России ослабевает

Некоторые обратили внимание на разногласия между кремлевскими политиками. В своем "мирном" предложении Путин требовал у Киева отдать ему четыре области, а вот Медведев заявил, что "всю Украину надо дожать".

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов считает, что Путин растерян. Диктатор не знает, что лучше, – давить изо всех сил или просить о передышке в виде переговоров.

На него очень влияют события на фронте. Поскольку сейчас Россия давит на Востоке, то Путин, возможно, почувствовал "прилив сил" и надежду захватить Украину. И многие начали подыгрывать ему.