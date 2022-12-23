Россияне занимаются массовым мародерством в Каховском районе, – Резников
Источник:Алексей Резников
Враг с 24 февраля нарушает все правила войны. Россияне забирают все, что могут вывезти в Россию.
Об этом 23 декабря рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что оккупанты разграбляют Херсонщину.
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"Русские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство – это фирменный ход российской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного или частного имущества", – сказал министр.
Грабят Новую Каховку
Мэр Новой Каховки Александр Коваленко рассказал, что россияне ворвались в "Дом марочных коньяков" "Таврия" и ограбили его. Первоначально оккупанты использовали профилакторий предприятия как военный госпиталь.
Россияне вывезли две новые линии для разлива коньяков. Впоследствии обворовали цех, где выдерживали спирты, и вывезли со складов готовую продукцию.
У предприятия был и сейчас остался уникальный цех выдержки спиртов. Гордость и руководства предприятия и самого города, потому что там спирты были, которые выдерживались десятки лет – по 30, 35 лет. Уникальные виды коньяков – коллекционные, – сказал мэр.
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