По примеру Грозного: почему городские бои в Херсоне абсолютно невыгодны Украине

По словам Кирилла Буданова, ВСУ смогут освободить Херсон уже до конца ноября. Однако к таким прогнозам следует относиться достаточно осторожно.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, руководитель Главного управления разведки владеет большим объемом информации и может делать подобные прогнозы.

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Однако, по мнению Ступака, все может произойти не так быстро, как хотелось бы украинцам. Ведь, по словам того же Буданова, в Херсонской области находится около 40 тысяч российских военных.

Если там действительно собрали такое количество высокопрофессиональных российских войск, то с ними будет очень тяжело иметь дело. Ведь там базируются и морская пехота, и воздушно-десантные войска, и спецподразделения,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что профессиональных российских военных будет очень тяжело выбивать из Херсона обычным способом.

Оккупанты надеются затянуть ВСУ в Херсон

Как отметил Ступак, россияне очень рассчитывают на городские бои в Херсоне и надеются затащить украинскую армию в город.

Однако это небезопасно для ВСУ. Это будет как большая "жвачка": если уж войска зайдут туда, то выйти оттуда уже будет невозможно. Постоянно нужно будет подтягивать туда живую силу и технику,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что таким образом, Украина будет терять свой человеческий и материальный ресурс, что будет на руку россиянам.

Почему россияне так хотят городских боев

По словам Ступака, у российских оккупантов есть очень болезненный опыт ведения боевых действий в городских условиях. Во время Первой Чеченской войны россияне дерзко вошли в город Грозный.

"Однако для них это стало большой засадой. Из каждого окна по ним стреляли гранатометчики, работали снайперы. Чтобы разрушить точку снайпера, нужно было разрушить целое здание", – сказал эксперт Украинского института будущего.

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Экс-сотрудник СБУ считает, что именно по примеру Грозного россияне решили устроить ловушку для ВСУ в Херсоне.

Вся эта история с якобы "эвакуацией" из Херсона, которую объявили россияне, связана именно с этим. Они хотят вывезти гражданских людей из города, чтобы те не могли снимать позиции оккупантов в Херсоне, где они делают засады, разбрасывают мины или расставляют ловушки для нашей армии,

– предположил Ступак.

Он добавил, что россияне также хотят, чтобы у гражданских не было возможности для корректировки украинского огня по вражеским объектам.

Какую тактику ВСУ могут применить для освобождения Херсона

Ступак подчеркнул, что поэтому украинским военным нужно быть очень осторожными и избегать городских боев.

Я уверен, что наши военные на это не пойдут. У них будут другие пути для оперативного полуокружения города. ВСУ будут делать все, чтобы у россиян сломалась воля к сопротивлению,

– сказал экссотрудник СБУ.

Он отметил, что классической схемой украинской армии стало уничтожение логистики врага. А дальше ВСУ будут искать другие места на фронте, где можно сломать российскую оборону с минимальными потерями среди наших военных.

"Это наша классическая тактика, которая работает. Возможно, все реализуется не так быстро, как нам бы этого хотелось. Наша главная цель – освободить украинские города. Однако не за счет жизни и здоровья наших защитников", – подчеркнул Ступак.

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