На Осколе сейчас решается будущее трех областей

В течение двух последних недель российским войскам на Купянском направлении удалось достичь в тактической зоне достаточно ощутимых успешных результатов. Хотя, конечно, не все там удается так, как им хочется.

Каких результатов удалось достичь россиянам

На направлении Синьковка – Петропавловка россиянам удалось обойти Синьковку с запада и продвинуться к реке Гнилица, вдоль железной дороги. Очевидно, на этом направлении противник попытается в течение какого-то ближайшего времени "занести" свой фланг восточнее и перерезать несколько дорог, которые ведут в Синьковку с юга, а также выйти к Осколу, напротив села Голубовка, которая расположена на правом его берегу.

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Цель вполне понятна – комбинированными атакующими и штурмовыми действиями с запада и со стороны Ольшаны выбить наши передовые подразделения, которые обороняются в районе села Синьковка, и заставить их отступить в сторону Петропавловки.

В направлениях Ивановка – Степная Новоселовка и Кисловка – Степная Новоселовка противнику ничего существенного пока достичь не удалось. Это несмотря на многочисленные атаки и штурмы. Вероятно, из-за того, что командование 1-й танковой армии сместило направление применения своих основных усилий немного южнее.

Однако, скорее всего, действуя на этом направлении силы и средства противника в ближайшее время возобновят активные наступательные действия, причем одновременно с силами и средствами 6-й общевойсковой армии и 11-го АК, которые действуют на направлениях Ольшана – Петропавловка и Первомайское – Петропавловка.

Это будет зависеть от того, удастся ли 25-й ОМСБр противника прорваться еще глубже Синьковки и от результатов действий соединений 1-й ТА на направлении Песчаное – Глушковка и в сторону Новоосиново.

Оккупанты, которые оперируют на этом участке, имеют главной целью выйти на рубеж Петропавловка – Новоосиново, с захватом Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки и Новоосинового. С возможностью дальнейшего продвижения к Куриловке и Кившаровке.

Пока в полосах действий этих тактических групп УВ "Запад" противнику удалось достичь достаточно ограниченных тактических успехов, Однако с выходом его передовых подразделений к реке Оскол в районе Кругляковки стоит в ближайшее время ожидать резкой активизации этих сил и средств.

Очевидно, что вражеское командование приложит максимум усилий, чтобы минимизировать размеры и объем "отрезанной" (северной) части нашего плацдарма на реке Оскол и создать для себя удобные условия для захвата Купянска – Узлового и ликвидации этой части нашего плацдарма.

Ну и конечно, главным результатом противника на Купянском направлении явно стоит считать его удачный тактический прорыв в направлении Табаевка – Песчаное, и далее Песчаное – Кругляковка и практически выход к берегу Оскола в районе этого поселка силами 2-йй МСД, усиленной отдельными подразделениями 4-й и 47-й танковых дивизий, которые действуют в направлении Табаевка – Новосиново, Табаевка – Песчаное, пытаясь обеспечить тактические фланги этого прорыва.

Здесь противник активно применяет штурмовые подразделения и группы в достаточно плотных боевых порядках, со значительным количеством бронетехники. Не редкость, когда на этих участках он атакует с применением 10 – 12 единиц бронетехники, фиксировался случай, когда ее насчитывалось до 20 – 22-х единиц.

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По сути, на этом направлении украинские войска имеют дело с неким методом противника, под условным названием "таран", когда противник благодаря уплотнению боевых порядков своих передовых подразделений и созданию преимущества в силах и средствах, в частности путем концентрации боевой техники и личного состава, пытается проломить "в лоб" передовые позиции украинских войск. И иногда, достигает определенных результатов в этом деле.

Стоит вспомнить и полосу действия 4-й ТД противника, где ему удалось форсировав реку Черный Жеребец в районе Андреевки, продвинуться в направлении Родниковое – Вишневое, то есть в сторону села Боровая. Подразделения 12-го танкового полка и 423-го мотострелкового полка этой дивизии в ближайшее время попытаются продвинуться в сторону Первомайского и Зеленого Гая, развивая свой успех. Штурмовые подразделения этой дивизии также активно атакуют передовые позиции украинских войск в районе Стельмаховки, в направлении на Лозовую, явно пытаясь зайти на тылы наших подразделений, которые обороняются на юго-запад от Берестового.

Что все это означает в оперативно-тактическом смысле

Сейчас прослеживается вполне очевидный смысл замысла вражеского командования противника, который условно возможно разделить на 2 основных этапа:

этап прорыва,

этап сжатия.

Смысл первого заключается в быстром прорыве дивизий 1-й танковой армии противника к реке Оскол на максимально возможном по фронту участке. Таким образом произойдет отрезание северной, меньшей части нашего плацдарма на этой реке, от основной части.

При этом 47-я ТД 1-й ТА и силы и средства из состава 6-й ЗВА и 11-го АК играют вспомогательную партию, предварительно пытаясь одновременно с прорывом 2-й МСД и 4-й ТД постепенно вытеснять наши войска в северной части плацдарма максимально западнее.

А смысл второго, очевидно, заключается в дальнейшем одновременном сжатии с нескольких направлений и ликвидации этой отрезанной северной части нашего плацдарма. Этот этап должен закончиться взятием противником Узлового и левобережной части самого Купянска. При этом, роль "первой скрипки" должна перейти к 47-й ТД, сил и средств из состава 6-й ЗВА и 11-го АК, при активном содействии этому процессу 2-й МСД с юга.

Но, если посмотреть еще шире, на всю полосу действия УВ "Запад", включая Лиманское направление, где противник проводит очень похожие действия с нашим плацдармом на реке Черный Жеребец, в районе села Макеевка и села Невское, то становится понятным и общий план оккупантов.

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По сути, если даже какая-то часть украинских войск удержится между Лиманом, Ямполем и рекой Черный Жеребец для россиян это не будет иметь особого значения, если они займут достаточно широкий по фронту участок по левому берегу Оскола.

Для того чтобы потом начать наступательную операцию в сторону Славянска и Краматорска с севера россиянам даже не нужно будет форсировать Оскол, а лишь организовать наступление строго с севера на юг, вдоль его левого берега, стартовав от Боровой. Тем более, что в таком случае его правый фланг будет прикрыт самим Осколом.

Поэтому, если вдаваться в вопрос, зачем они так упорно пробиваются к Осколу, неся вполне сопоставимые с Покровским направлением потери именно сейчас, ответ на него становится очевидным – на Осколе сейчас решается будущий характер действий противника в районе стыка Харьковской, Донецкой и Луганской областей.