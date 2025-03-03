Враг пытается организовать прорыв: что сейчас происходит на фронте

Командование группировки войск противника "Восток" в ближайшее время будет пытаться организовать прорыв к селу Комар на Великомихайловском направлении, а также выход на оперативные тылы группировки ВСУ, которая ведет тяжелые оборонительные бои на Новопавловском направлении.

Что надо знать о российских войсках

Это одно из наиболее вероятных намерений вражеского командования. Поэтому стоит более предметно разобраться в том, что происходит на Великомихайловском и Новопавловском направлениях. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Для начала разберемся с составом сил и средств противника.

Основу ударной группировки ГВ "Восток", которая сейчас ведет наступление на Великомихайловском направлении, составляют войска двух его общевойсковых армий – 5-й и 36-й.

5-я ОВА действует силами 127-й мотострелковой дивизии, которая развернута в составе всех своих 4 "линейных" полков, и 60-й ОМСБр. В свою очередь, 36-я ОВА действует силами двух бригад – одной мотострелковой бригады и одной танковой бригады. Кроме этих сил, на этом направлении также действуют подразделения двух бригад морской пехоты и 336-й ОБр МП (Балтийский флот).

Также в полосах вышеупомянутых армий развернут своеобразный "набор" приданных сил и средств противника. Например, часть сил 34-й ОМСБр (из состава 49-й ОВА), несколько стрелковых полков "мобилизационного резерва" так называемой "ДНР", бригада специального назначения и ряд частей и соединений из состава армейских комплектов обеих общевойсковых армий.

Также следует отметить, что в состав сил и средств ГВ "Восток" входит ряд формирований, которые действуют на соседних направлениях – 35-я ОВА, развернутая на Гуляйпольском направлении, и 57-я ОМСБр, которая была переброшена на Новопавловское (бывшее Кураховское) направление.

Очевидно, что силы и средства, действующие в южном секторе Новопавловского направления, вместе с 57-й ОМСБр из состава 29-й ОВА, а также 39-я ОМСБр и сводная тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии из состава 68-го армейского корпуса также подчинены командованию ГВ "Восток".

По разным оценкам, ударная оперативно-тактическая группа, которая ведет сейчас наступление на Великомихайловском направлении, за исключением 35-й ОВА и Новопавловского направления, насчитывают:

личного состава – до 49 – 50 тысяч;

танков – до 275 – 280 единиц;

боевых бронированных машин, в том числе тягачей типа МТ-ЛБ и бронеавтомобилей – около 625 – 630 единиц;

ствольной артиллерии, в частности 120-миллиметровых минометов – около 350 – 360;

РСЗО – до 80 – 85 мобильных пусковых установок;

ну и на этом же направлении есть подразделение Ракетных войск, на вооружении которого находятся примерно 6 – 8 пусковых установок ОТРК.

Сразу хочу предупредить, что эти данные не совсем свежие и не учитывают потери, которые враг понес в боях за Великую Новоселку, а также в предыдущий период. Скорее всего, что касается танков и боевых бронированных машин, то эти цифры завышены. Личного состава также может быть значительно меньше.

Заметьте В 2024 – 2025 годах на двух направлениях фронта Россия планировала наступление, что не состоялись, – ГУР

Кроме того, следует иметь в виду, что упомянутые выше части и соединения противника не всегда действуют в полном составе. Ситуация вроде "без одного-двух батальонов" – отнюдь не редкость для этого направления.

Ситуация с российским наступлением

Теперь о текущей ситуации, основные направления и участки, где противник проявляет значительную активность.

Сейчас общий смысл наступления этой группировки заключается в поступательном продвижении с юга на север и северо-запад, вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы.

Передовые подразделения 127-й МСД 5-й ОВА, заняв в предыдущие несколько дней населенный пункт Бурлацкое, ведут наступление в направлении села Шевченко и на север в направлении села Веселое. Также подразделения ведут наступление в направлении Привольного и Вольного Поля.

Их ближайшая задача очевидна – полностью занять район Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Вольное Поле и выйти на рубеж Шевченко – Днепроэнергия по западному берегу реки Мокрые Ялы.

В свою очередь, передовые подразделения 37-й ОМСБр, а также 40-й и 336-й ОБр МП продолжают достаточно результативно продвигаться вдоль восточного берега в направлении Днепроэнергии со стороны Новоочеретоватого и Раздольного. Им удалось занять Новоочеретоватое и "завязать" бои за Скудное.

В то же время командование ГВ "Восток" придерживает часть своих сил и средств, видимо, имея в виду их дальнейшее введение в бой, как "эшелон развития успеха". В частности, это касается части сил 60-й ОМСБр и 5-й ОТБр, а, возможно, и 34-й ОМСБр.

Учитывая ситуацию на соседнем Новопавловском направлении, суть замысла противника становится вполне понятной. Оккупанты хотят прорваться на трассу Запорожье – Донецк (где-то на участке Поддубное – Комар). Таким образом свернуть оборону ВСУ на всем южном секторе Новопавловского направления, перерезав ряд ключевых коммуникаций, с помощью которых осуществляется материально-техническое обеспечение украинских подразделений, противостоящих им. Ведь на протяжении последних 3 – 5 дней в этих полосах противник не имеет существенного продвижения, несмотря на то, что ведет ожесточенные бои в районе Преображенки и Андреевки.

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Это вполне понятное и очевидное желание вражеского командования. Вопрос в другом – для того, чтобы осуществить рывок к дороге, россиянам придется наступать на достаточно широком фронте. Это означает необходимость ввести в бой не только те самые "придержанные" резервы, но и дополнительные силы. Причем сделать это придется исключительно в секторе ГВ "Восток".

Возможен перенос основных усилий из полосы 5-й ОВА в полосу 36-й ОВА и сужение размаха охвата от Комара до Богатыря и Одрадного. Но в таком случае сам "охват" может снова не сработать. ВСУ снова получат шанс "выпрямить" линию фронта, и противник снова будет вынужден остановиться, как под Покровском. Думаю, именно поэтому российское командование до сих пор продолжает лелеять надежду на ощутимо больший размах и глубину. Оно понимает, что небольшие (тактические) охваты и обходы отдельных сел и участков не приносят радикального "перелома".

В этом смысле наступление ГВ "Восток" с юга на север и действия части сил 51-й ОВА вместе с 90-й ТД на Новопавловском направлении является скоординированной очередной попыткой окружить и обойти с флангов всю нашу группировку, которая обороняется по обоим берегам реки Волчья.

При этом также следует помнить, что:

на Покровском направлении враг, очевидно, "забуксовал";

наступление на Константиновку (Краматорское, Торецкое и Константиновское направления), которое готовят россияне, тоже пока не перешло в активную фазу, хотя они развернули там 8-ю ОВА;

на Купянском и Лиманском направлениях, очевидно, ГВ "Запад" и "Север", мягко говоря, также выбились из графика. Хотя им удалось пересечь Оскол и закрепиться на плацдармах к северу от города;

"освобождение" Курской области хотя и продолжается, но происходит с определенными трудностями.

Здесь очень уместно вспомнить о состоянии стратегических резервов российской армии. Особенно в контексте того, что она собирается делать весной и летом 2025 года. И это пока без учета того, что собирается делать украинская армия.