Куда пытаются выйти россияне: Машовец оценил ситуацию на Востоке

Одно из самых тяжелых направлений на фронте – Покровское. Там враг пытается двигаться от Очеретино в направлении трассы Константиновка-Покровск.

Однако достижение этой цели невозможно, ведь для этого оккупанты должны продвинуться по крайней мере на рубеж Андреевка, Клищеевка и захватить Часов Яр. Об этом 24 Каналу сказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, отметив, что на первом месте у врага продвижение в северо-западном направлении.

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Намерения противника относительно Покровского направления

Впрочем, россияне понимают, что это продвижение несет определенные угрозы для них, поэтому действуют по обеспечению флангов. То есть вражеские войска пытаются выйти на рубеж Сокол, Новопокровское с точки зрения обеспечения левого фланга той группой, которая хочет прорваться к трассе.

Фактически российские захватчики пытаются расширить вклинение, прорыв, который они осуществляют к трассе Покровск-Константиновка.

В этом смысле я бы рассматривал еще одну возможность, что они могут сместить направление своих главных усилий ближе к дороге Константиновка-Ясиноватая в рамках формирования плацдарма на торецком выступе,

– сказал Машовец.

По его словам, вероятнее всего, это будет зависеть от тех результатов, которые армия России надеется достичь на Краматорском направлении в районе Часового Яра.

Где россияне наступают на Донецком направлении / Смотрите на карте

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