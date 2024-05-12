Оккупанты в затруднительном положении, – ВСУ о прорыве врага в Красногоровку
Российские оккупанты пытаются захватить Красногоровку, что в Марьинской городской громаде Покровского района Донецкой области. В частности, враги не прекращают попыток штурмовать позиции наших защитников.
Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что в районе Красногоровки за сутки состоялось ориентировочно 200 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям наших защитников, пишет 24 Канал.
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Что известно о ситуации в Красногоровке
Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты за сутки провели там 10 штурмовых действий, совершили 3 авиаудара в окрестностях Красногоровки и 3 удара дронами. Также враг совершил ориентировочно 90 сбросов вражеских дронов.
За минувшие сутки и по состоянию на утро 12 мая в районе Невельского Красногоровки и Нетайлово наши защитники уничтожили ориентировочно 35 оккупантов, автотягач и около 40 врагов ранили.
Противник действительно не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Некоторые небольшие мобильные группы оккупантов все-таки прорвались на Восток Красногоровки и зашли в огнеупорный завод,
– заявил представитель ОСУВ "Хортица".
Он пояснил, что оккупанты там находятся в сложном положении, потому что наши военнослужащие 59 мотопехотной бригады:
- лишили их снабжения боекомплектом и поддержки боевой техники;
- отрезали логистические пути;
- взяли под контроль дорогу и подходы к заводу.
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"Наши защитники полностью сдерживают продвижение врага вглубь города (Красногоровки – 24 Канал). Ситуация в городе и на окраинах, на которые хочет зайти враг, находится под контролем подразделений Вооруженных Сил. Никаких территориальных успехов там за последние дни враг не имел", – заявил спикер.
Последние новости из Красногоровки
- Наши военные контролируют Красногоровку уже 11 лет, ведь там хорошо выстроена система обороны. Враги зашли в город, однако наши военные их там отрезали от снабжения и заблокировали отход.
- Накануне офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что Россия не имеет успехов вблизи Красногоровки и Невельского Донецкой области.
- Перед этим россияне пытались спрятаться на территории завода и взялись размахивать триколором. Однако наши военные сообщили, что врагов на территории завода уже ликвидировали.