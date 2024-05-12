Оккупанты в затруднительном положении, – ВСУ о прорыве врага в Красногоровку

Российские оккупанты пытаются захватить Красногоровку, что в Марьинской городской громаде Покровского района Донецкой области. В частности, враги не прекращают попыток штурмовать позиции наших защитников.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что в районе Красногоровки за сутки состоялось ориентировочно 200 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям наших защитников, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации в Красногоровке

Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты за сутки провели там 10 штурмовых действий, совершили 3 авиаудара в окрестностях Красногоровки и 3 удара дронами. Также враг совершил ориентировочно 90 сбросов вражеских дронов.

За минувшие сутки и по состоянию на утро 12 мая в районе Невельского Красногоровки и Нетайлово наши защитники уничтожили ориентировочно 35 оккупантов, автотягач и около 40 врагов ранили.

Противник действительно не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Некоторые небольшие мобильные группы оккупантов все-таки прорвались на Восток Красногоровки и зашли в огнеупорный завод,

– заявил представитель ОСУВ "Хортица".

Он пояснил, что оккупанты там находятся в сложном положении, потому что наши военнослужащие 59 мотопехотной бригады:

лишили их снабжения боекомплектом и поддержки боевой техники;

отрезали логистические пути;

взяли под контроль дорогу и подходы к заводу.

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"Наши защитники полностью сдерживают продвижение врага вглубь города (Красногоровки – 24 Канал). Ситуация в городе и на окраинах, на которые хочет зайти враг, находится под контролем подразделений Вооруженных Сил. Никаких территориальных успехов там за последние дни враг не имел", – заявил спикер.

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