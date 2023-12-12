Очень много трупов валяется, – Штупун о рекорде вражеских штурмов возле Авдеевского коксохима

Авдеевское направление остается одним из самых сложных на фронте. В то же время наши защитники удерживают свои позиции и дают россиянам достойный отпор.

Спикер Сил обороны на Таврическом направлении Александр Штупун в эфире Радио Донбасс рассказал, что оккупанты на Авдеевском направлении все еще пытаются проникнуть на территорию коксохимического завода. По его словам, их сдерживают наши военные.

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Россияне не идут дальше забора

Штупун рассказал, что враг не оставляет попыток зайти на Авдеевский коксохим, однако ни одна из попыток не была успешной.

Некоторые группы выходили к забору, и там их просто разбивали, и очень много трупов вокруг валяется,

– сказал спикер.

В то же время российская армия оказывает давление на наших воинов на Авдеевском и Марьинском направлениях. Александр Штупун отметил, что 11 декабря был определенный "рекорд одновременности" – оккупанты вели рекордное количество штурмов на всех направлениях – как вокруг Авдеевки, так и в районе Марьинки, Новомихайловки и Победы.

Около Авдеевки почти полсотни атак зафиксировано в сутки, и возле Марьинки – еще 18, рассказал спикер.

По его словам, враг также перебросил на передовую много техники и использует авиацию.

Какая динамика боев вокруг Авдеевки