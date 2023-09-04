У них их очень много, – военный рассказал, как россияне используют FPV-дроны

Российские оккупанты имеют много дронов, которые активно применяют против украинских военных. Однако и защитники не сидят сложа руки.

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал 24 Каналу, как враг применяет беспилотники на фронте.

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"Дронов у них очень много, им их постоянно подвозят", – отметил Денисов.

Как российские оккупанты применяют дроны на фронте: смотрите видео 24 Канала

Так, FPV-дронами россияне ведут аэроразведку и атакуют украинскую пехоту, а дронами-камикадзе, теми же "Ланцетами", гоняются за нашей техникой.

Российские оккупанты учатся на своих ошибках

"Да, они учатся – это далеко не те чмони, над которыми мы смеялись год назад. Они анализируют ситуацию на поле боя и достаточно умело используют особенности местности для ведения боевых действий", – констатировал Денисов.

Но и украинские военные получили большой опыт боевых действий – иногда за страшную цену. Они делают нестандартные ходы, позволяющие потихоньку теснить врага вглубь территории, которую он пока контролирует.

Российские оккупанты несут потери в Украине: последние новости

В течение суток 2 сентября Силы обороны уничтожили 600 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения на "концерт к Кобзону" отправились 264 660 россиян.

Враг несет потери не только в личном составе, но и в технике. Так, на северном направлении украинские разведчики с помощью дрона ликвидировали российский комплекс наблюдения "Аванпост". Бойцы показали видео поражения.

Кроме того, наши разведчики уничтожили станцию "Купол" и ЗРК "Бук" возле Сватово в Луганской области. Технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам и нанесли удар дронами-камикадзе.