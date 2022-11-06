Россияне имитируют свой выход, но военных в Херсоне много: какие там настроения у оккупантов

Ситуация в оккупированной Херсонской области довольно запутана. Российские захватчики активно делают вид, что якобы покидают правый берег Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко. Однако, по его словам, уже точно известно, что это очередная ложь россиян.

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"Выход из Херсона – это попытка всех обмануть"

Ведь, несмотря на активную картинку "эвакуации" из Херсона, российские захватчики никуда не делись.

Оккупанты имитируют свой выход, то есть делают вид, что вышли из Херсона. Однако в действительности они остаются в городе. На улицах очень много переодетых в гражданских россиян,

– сообщил Никитенко.

По его словам, также многие российские военные находятся в промышленных зонах города. Об этом знают и местные жители, и украинская разведка.

"Выход из Херсона – это попытка всех нас обмануть. Это какая-то истерия для того, чтобы заманить украинские войска в какую-то ловушку", – сказал редактор херсонского сайта "Мост".

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Он напомнил, что россияне сняли флаг с облгосадминистрации в Херсоне.

Туда заходили наши люди, сняли видео. В принципе, там все разбито, но здание никто не охраняет. Соседняя военная часть тоже стоит открыта,

– рассказал журналист.

Никитенко добавил, что это какая-то демонстративная история со стороны россиян, цель которой станет понятна со временем.

Как происходит так называемая "эвакуация" в Херсонской области

Российские захватчики совершают "эвакуацию" населения с территории оккупированной Херсонщины.

Это нельзя назвать депортацией в классическом ее понимании. Людей против их воли не вывозят. Нам такие факты неизвестны,

– сказал Никитенко.

Как рассказал редактор херсонского сайта "Мост", людей с правобережья Херсона вывозили в несколько этапов.

Сначала скрылись коллаборанты "высокого полета" со своими родственниками.

Затем начали эвакуировать детей, преимущественно из семей коллаборантов. Этих детей вывезли в детские лагеря в Крым, где они, вероятно, находятся до сих пор.

Далее россияне начали вывозить с правого берега так называемые "официальные" учреждения и работников-коллаборантов.

Только после этого стали вывозить всех желающих среди местного населения. Как отметил Никитенко, людей агитировали выезжать с помощью СМСок и информации в медиа.

В Херсоне остается много людей

По словам редактора херсонского сайта "Мост", на самом деле с правого берега Днепра уехали не очень многие.

В Херсоне остается очень большое количество населения. И в принципе, сейчас их уже невозможно вывезти, потому что для этого нет технической возможности,

– сказал Никитенко.

Тем временем, гуманитарная ситуация в Херсоне все больше ухудшается. В частности есть проблемы с медикаментами, ведь россияне захватили все аптеки и "вели там бизнес".

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"Оккупанты вывезли все оборудование, все лекарства. В городе работает несколько аптек, однако лекарства там постепенно заканчиваются. Также есть проблемы с больницами, потому что часть больниц эвакуировалась", – отметил журналист.

"Надеемся, люди продержатся до прихода ВСУ"

С пищевыми продуктами сейчас ситуация более или менее нормальная. Продукты поставляют через Днепр частные предприниматели на лодках и баркасах.

Будет проблема с уязвимыми слоями населения. Ведь россияне перестали выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей. Украина продолжает выплачивать пенсии на карточки, но снять эти деньги в Херсоне почти невозможно,

– рассказал Никитенко.

Также в городе невозможно рассчитаться картой, ведь россияне изъяли все платежные терминалы.

"Надеемся, что оставшиеся волонтеры и сами люди будут помогать друг другу. И жители Херсона продержатся до прихода ВСУ", – отметил редактор херсонского сайта "Мост".

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