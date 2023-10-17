"Бермудский треугольник" становится шире: у россиян существенные проблемы на Запорожском направлении

Родственники ушедших воевать в Украину россиян жалуются, что не могут их найти под Работино. Там создался так называемый "бермудский треугольник", где постоянно исчезают оккупанты.

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что враг несет большие потери на Запорожском направлении, и их количество будет только увеличиваться.

К теме Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Постоянно подвозят живую силу

За последние трое суток враг пытался три раза отбивать свои позиции в районе Работино, контратаковал, но ничего ему не удалось сделать. И не удастся.

К тому же этот "бермудский треугольник" немного шире – сейчас он охватывает Работино, Вербовое и Новопрокоповку. Кроме того, на некоторых участках фронта он доходит до Токмака,

– подчеркнул Кирильчук.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Оккупанты постоянно подвозят туда живую силу. А чтобы поддержать их "моральный дух", привозят священника, который должен объяснить, для чего российские захватчики воюют в Украине.

Россияне терпят большие потери на Запорожском направлении: смотрите видео

Однако скрыть тот факт, что оккупанты продолжают исчезать на этом участке фронта, невозможно. И их родственники по всей вероятности уже никогда не узнают, что с ними на самом деле произошло.

"Как справедливо отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, "Путин хотел демотивировать украинский народ, а демотивировал собственную армию". И на практике это происходит в Запорожском направлении", – подчеркнул депутат Запорожского городского совета.

Больше о потерях врага

Только за минувшие сутки было ликвидировано 860 оккупантов. А потери врага в живой силе с начала войны составляют 288 630 бойцов.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что украинские силы нанесли 15 ударов авиацией по местам скопления живой силы, вооружения и военной техники оккупантов. Также произошло попадание в ЗРК врага и был ликвидирован вражеский вертолет Ми-8.

Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было уничтожено у захватчиков: танков – 4 965, боевых бронированных машин – 9 385, артиллерийских систем – 6 910, РСЗО – 814, средств ПВО – 547, самолетов – 318, 318 оперативно-тактического уровня - 5280, крылатых ракет – 1531, кораблей / катеров - 20, автомобильной техники и автоцистерн - 9271 и т.д.