Россияне додумались до байкерской тактики в штурме: изменится ли она фронт

Этот материал – формат "разного". Имеется в виду информация, полезная для учета в процессе организации и ведения боевых действий. Поговорим об относительно новой, так называемой "байкерской тактике" российских передовых подразделений.

Россияне думают, что нашли панацею

Вражеское командование продолжает подготовку штурмовых подразделений для адаптации к меняющимся условиям ведения боевых действий в тактической зоне. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Россияне активно оснащают свои штурмовые подразделения легкой автотехникой и мотоциклами, пытаясь усилить их способность быстро и с минимальными потерями преодолевать так называемую "килл-зону" – участок местности между позициями своих и украинских войск, где сосредоточена основная масса огневого поражения Сил обороны Украины.

По мнению российского командования, с массовым применением средств индивидуальной моторизации его штурмовой пехоты, количество целей, которые надо поразить украинским огневым средствам, возрастает кратно. Это, в свою очередь, может способствовать перегрузке всей системы огневого поражения ВСУ.

Более того, наличие у российских военнослужащих скоростных и маневренных средств моторизации резко повышает шансы на минимизацию потерь штурмового подразделения благодаря значительному сокращению пребывания личного состава в упомянутой "килл-зоне".

Иными словами, российское командование, исходя из печального опыта ведения боевых действий (так называемые "мясные штурмы"), как ему кажется, нашло удачный метод, который должен нейтрализовать способность ВСУ отражать атаки. Прежде всего, благодаря раннему выявлению их продвижения и массированного огневого поражения еще до перехода в атаку. Россияне думают, что для этого достаточно резко увеличить скорость передвижения своего "штурмовика", а также коллективную способность активно маневрировать в самой опасной для них "зоне убийства".

Насколько я понимаю, российское командование считает, что таким образом украинское подразделение, которое обороняется, просто не успеет отработать по каждому "байкеру", особенно тогда, когда их станет много.

Оккупанты разработали новые правила, которых не придерживаются

Чтобы понять глубину изучения этой темы командованием противника, приведу несколько данных и показателей.

Российское командование разработало соответствующие штатные нормы и стандарты оснащения отдельных подразделений, которые используют штурмовые подразделения в ходе боевых действий. Например, в отдельной мотострелковой бригаде, где все ее штатные батальоны используют по одной штурмовой роте, каждая из них должна иметь в штате следующие средства:

мотоциклы – до 30 единиц,

квадроциклы – до 20 единиц,

багги (все виды) – до 6 единиц.

Отдельные подразделения и части, использующие для атак так называемые сводные или специально сформированные штурмовые отряды, оснащаются такими средствами:

мотоциклы – до 9 единиц,

квадроциклы – до 20 единиц,

багги (все виды) – до 6 единиц.

Кроме того, даже в штурмовых ротах "типа V" существует установленный типовой штат "индивидуальной моторизации":

мотоциклы – до 15 единиц,

квадроциклы – до 20 единиц,

багги (все виды) – до 3 единиц.

Примечательно, что по степени моторизации российская типичная штурмовая рота и штурмовой взвод отличаются не очень – только количеством мотоциклов. Думаю, это связано с тем, что на практике штурмовая рота в полном составе используется по своему прямому назначению в ежедневных атаках и штурмах гораздо реже, чем взвод. В основном противник атакует силами именно штурмового взвода (максимум – двумя).

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Причем еще чаще действуют только 1 – 2 штурмовые группы. Поэтому российскому командованию держать технику индивидуальной моторизации в роте больше чем на 1 – 1,5 взвода просто не имеет смысла и не рентабельно.

Кроме того, в результате потерь, поломок, неправильной эксплуатации и т.д., все эти нормы и стандарты для мотоциклов очень редко выполняются на практике. Обычно российское командование оснащает свои штурмовые подразделения этими средствами моторизации в тех объемах, которые ему удается получить, в том числе благодаря добровольным пожертвованиям россиян.

Иными словами, массовость и интенсивность использования средств моторизации российскими штурмовыми подразделениями на практике существенно ограничена из-за их ограниченного количества.

Преимущества нового метода для россиян

Теперь немного о масштабировании и "распространении лучших практик".

Насколько я понимаю, российское командование пришло к выводу, что существует высокий уровень эффективности новых тактических приемов, разработанных на новой технологической основе. Поэтому сегодня оно пытается использовать эту практику как можно шире и как можно глубже.

Для примера рассмотрим ситуацию с моторизацией пехоты в 3-й общевойсковой армии.

Так, в состав этого объединения, которое действует на Северском и Краматорском направлениях, входят 6 мотострелковых бригад. Всего в частях и соединениях армии действует 29 "обычных" штурмовых рот, 13 штурмовых рот "типа V" и до 6 отдельных штурмовых взводов и групп.

По состоянию на конец апреля – начало мая в этой армии насчитывались значительные объемы средств индивидуальной моторизации штурмовых подразделений, в частности:

до 1125 мотоциклов,

до 975 квадроциклов,

около 210 – 215 багги.

Учитывая тот факт, что в 3-й ЗВА сейчас происходят значительные организационные и штатные изменения, то, что в оснащении отдельных мотострелковых бригад есть существенные различия, не должно особо удивлять.

Типичный комплект для мотострелковой бригады, которая использует до 3-х "обычных" штурмовых рот, минимум 2 штурмовые роты "типа V" и имеет до 1 – 2 штурмовых взводов:

129 мотоциклов,

120 квадроциклов,

30 багги.

Иными словами, количество средств "индивидуальной моторизации" напрямую зависит от того, сколько и каких именно штурмовых подразделений россияне могут сформировать и развернуть в ближайшее время.

В свою очередь, каждый из мотострелковых полков в этой армии имеет "штатно" до 90 мотоциклов, до 60 квадроциклов и около 36 багги.

И все же сейчас российское командование предпочитает использовать в качестве основного тактического приема проведения атак комбинированный метод. То есть ведение противником атакующих и штурмовых действий в тактической зоне происходит не исключительно индивидуально моторизованным способом, а представляет собой определенную смесь классических форм и моторизованных.

Оснащение подразделений фактически гражданскими средствами индивидуальной моторизации дает россиянам преимущества по сравнению с классическими методами лишь частично. Это не решает весь спектр задач, которые им надо решить в наступлении на тактическом уровне.

Очевидно, что при использовании исключительно этого метода личный состав атакующего подразделения все равно остается уязвимым ко всем видам средств поражения. К тому же это существенно не влияет на общее количество личного состава, который может быть "доставлен" на передовые украинские позиции во время атаки. Это лишь увеличивает шансы противника сделать это быстрее и с меньшими потерями для себя, чем в ходе "классической" атаки.

Поэтому на практике российское командование предпочитает сочетать и распределять функции между своими штурмовыми подразделениями, как оснащенными пехотной моторизацией, так и неоснащенными, или оснащенными классической бронетехникой. С их точки зрения, это считается самым эффективным методом.

Враг может отказаться от "мясных штурмов"

Конечно, в современной тактике организации и ведения общевойскового боя нет никаких "магических" тактических приемов вроде панацеи. То есть метода, который бы мог кардинальным образом гарантированно способствовать успеху атаки. Массовое оснащение российским командованием своих передовых подразделений так называемыми средствами индивидуальной моторизации в этом плане не является исключением. На самом деле на практике есть много способов, которые позволяют успешно этому противодействовать.

Другое дело, что противник очень настойчиво ищет действенные пути для повышения эффективности своих атакующих действий в тактической зоне. Он пытается "учиться" и меняться. Над этим стоит задуматься.

В этом смысле вполне возможно, что тактика российского командования относительно пресловутых "мясных штурмов" через определенный промежуток времени может существенно измениться.