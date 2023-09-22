Попытка "обмануть" головку самонаведения: насколько эффективна дымовая завеса

Оккупанты регулярно используют метод дымовой завесы возле Крымского моста. В некоторых целях он эффективен, однако он не сможет "обмануть" инновационные головки самонаведения.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп. По его словам, закрыть цель дымовой завесой можно только от примитивных головок самонаведения, где визуальный фактор действует на самом простом уровне.

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Удается ли закрыть цель дымовой завесой

Давид Шарп объяснил, что дымовая завеса – это классический способ маскировки и закрытия целей. В некоторых целях он эффективен и сегодня, особенно на поле боя.

Скорее всего, россияне предполагают, что головка самонаведения ракеты имеет визуальную составляющую, а оказавшись возле цели, она будет "обманута". Потому что в память головки самонаведения внесена цель, а за дымом она ее якобы не увидит. Однако ее оснастка такова, что дым не скроет от нее то, что необходимо поразить.

Вот так закрыть цель завесой можно только от примитивных головок самонаведения, где визуальный фактор действует на самом простом уровне. К более серьезным и инновационным это не сработает. А к боеприпасам, в которых наведение только спутниковое, говорится о GPS-наведении и инерционном – это как "мертвому припарка",

– подчеркнул он.

Давид Шарп об эффективности дымовой завесы: смотрите видео

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