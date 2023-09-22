Попытка "обмануть" головку самонаведения: насколько эффективна дымовая завеса
Оккупанты регулярно используют метод дымовой завесы возле Крымского моста. В некоторых целях он эффективен, однако он не сможет "обмануть" инновационные головки самонаведения.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп. По его словам, закрыть цель дымовой завесой можно только от примитивных головок самонаведения, где визуальный фактор действует на самом простом уровне.
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Удается ли закрыть цель дымовой завесой
Давид Шарп объяснил, что дымовая завеса – это классический способ маскировки и закрытия целей. В некоторых целях он эффективен и сегодня, особенно на поле боя.
Скорее всего, россияне предполагают, что головка самонаведения ракеты имеет визуальную составляющую, а оказавшись возле цели, она будет "обманута". Потому что в память головки самонаведения внесена цель, а за дымом она ее якобы не увидит. Однако ее оснастка такова, что дым не скроет от нее то, что необходимо поразить.
Вот так закрыть цель завесой можно только от примитивных головок самонаведения, где визуальный фактор действует на самом простом уровне. К более серьезным и инновационным это не сработает. А к боеприпасам, в которых наведение только спутниковое, говорится о GPS-наведении и инерционном – это как "мертвому припарка",
– подчеркнул он.
Давид Шарп об эффективности дымовой завесы: смотрите видео
Дымовые завесы оккупантов в Крыму: последние новости
- В Севастопольской бухте 19 сентября российские захватчики еще раз устроили дымовую завесу. Утром 19 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту снова было перекрыто. Кроме этого, звучала сирена в Нахимовском районе Севастополя. А в Новофедоровке в 6:45 была одна сирена. Захватчики, как всегда, начали грезить о якобы "обучении".
- В районе Севастополя в оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы. Вблизи главной нефтебазы Черноморского флота в Инкермане заметили дымовую завесу. Оккупанты заявили о работе ПВО, в то же время мониторинговые группы зафиксировали пролет ракеты над Крымом.
- В оккупированных Геническе и Севастополе утром 22 сентября прогремели взрывы. Впоследствии оккупантам пришлось в очередной раз выпустить дымовую завесу в Севастопольской бухте. Таким образом россияне пытаются якобы помешать атакам и "спрятать" корабли от ракет.
- Заметим, что в Севастополе 22 сентября было поражен штаб Черноморского флота. В результате удара сильно повреждено здание, там продолжался пожар. Очевидцы публиковали видео яркого "хлопка".