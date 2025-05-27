Асбест вреден для здоровья, поэтому российским десантникам не стоит укреплять свою бронетехнику этим канцерогенным материалом. Но то, что асбест вызывает рак, наименьшая проблема россиян, которые атакуют позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи Часового Яра.

24 Канал имеет эксклюзивное право на полную перепечатку и перевод статей Дэвида Акса с портала Euromaidan Press.

Россияне "защищаются" опасным материалом

Однако и украинские войска имеют проблемы. Несмотря на то, что они наносят россиянам ужасные потери, украинцы все еще уступают им по численности и вооружению, а также отступают на некоторых ключевых направлениях.

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Российская 98-я воздушно-десантная дивизия пытается захватить руины Часового Яра, чтобы расчистить путь к Константиновке – промышленного города, где до войны жило около 70 тысяч человек. Константиновка является опорой линии городских поселений, тянущихся на север в Донецке и расположена всего в нескольких километрах к юго-западу от Часового Яра.

Но беспилотники 24 ОМБр постоянно находятся над Часовым Яром – они создают чрезвычайную опасность для десантников 98-й воздушно-десантной дивизии россиян. Восьмитонные боевые машины пехоты БМД-2 дивизии изготовлены из алюминия, чтобы быть легкими и удобными для транспортировки по воздуху, поэтому они чрезвычайно уязвимы к вражескому огню и артиллерии.

Они еще более уязвимы к дронам, которые могут атаковать сверху и сзади, где тонкая броня БМД-2 еще тоньше. Поэтому, по словам аналитика открытых источников Мокласена, 98-я ПДД прикрепила асбестовые листы по бокам своих БМД-2 и вокруг заднего пассажирского салона машин.

Справка. Асбест – это природный минерал, который можно найти в отложениях горных пород. Ранее его активно использовали в строительстве и производстве бытовых приборов. Однако выяснилось, что асбест опасен для здоровья и вызывает рак. Сейчас он запрещен к использованию в 63 странах мира, в том числе и в Украине.

Асбестовые волокна могут вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, но проблемы россиян являются более насущными. За год ожесточенных боев они захватили половину Часового Яра, но это стоило им тысяч бойцов и, возможно, сотен транспортных средств.

Штурм десантников к югу от Часового Яра 25 мая на одном БМД-2, бронированном грузовике и шести мотоциклах закончился поражением, когда беспилотники 24-й ОМБр обнаружили нападающих и устроили им ливень из взрывных дронов и артиллерии.

Асбест не горит, но алюминий – горит. Поэтому БМД-2 с повышенной броней сгорела.

Кровавый поход на Константиновку

Россияне почти не продвигаются в Часовом Яру и в его окрестностях. Небольшое количество территорий, которую они получают ежемесячно, обходится им невероятной ценой. Но это не значит, что Константиновка не в опасности. Российские полки также наступают на город с юго-востока и юго-запада.

А на юго-западе они продвигаются относительно быстрыми темпами.

Только за последние несколько недель они прошли десятки километров до Константиновки, отбросив неподготовленные украинские войска и захватив около 250 квадратных километров вдоль южного фланга города. Российский авангард сейчас находится всего в 9 километрах от окраин Константиновки.

По словам аналитика Конрада Музыки, российское наступление с юго-запада рискует обойти украинские оборонительные линии и лишает времени на строительство новых укреплений.

Следующей целью россиян, вероятно, является село Русин Яр. "Если российские войска совершат прорыв вблизи Русиного Яра, это станет критическим тактическим достижением, что серьезно ухудшит глубину обороны Украины", – предупредил Музыка.

Победа России в Русином Яру может сделать российские поражения в Часовом Яру и уничтожение асбестовых боевых машин неактуальными.

Падение Русиного Яра необязательно обречет Константиновку. Украинская оборона, как правило, становится плотнее, чем ближе она расположена к большим городам. Напомню, что российское наступление на Покровск быстро продвигалось в течение прошлого года, а затем остановилось лишь в нескольких километрах от города в начале этого года.

Но чем ближе россияне подходят к Константиновке, тем больше артиллерии и беспилотников они могут забросить по центру города.

Они могли бы сделать с Константиновкой то, что они сделали со многими городами на линии фронта – постепенно снести ее, убивая гражданских, которые еще не сбежали, и сделать руины менее ценными для украинских сил, которые могут решить отступить, позволяя россиянам продвинуть линию фронта дальше на север и запад.