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Росіяни "захищаються" небезпечним матеріалом

Однак і українські війська мають проблеми. Попри те, що вони завдають росіянам жахливих втрат, українці все ще поступаються їм за чисельністю та озброєнням, а також відступають на деяких ключових напрямках.

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Російська 98-ма повітряно-десантна дивізія намагається захопити руїни Часового Яру, щоб розчистити шлях до Костянтинівки – промислового міста, де до війни жило близько 70 тисяч осіб. Костянтинівка є опорою лінії міських поселень, що тягнуться на північ у Донецьку й розташована лише за кілька кілометрів на південний захід від Часового Яру.

Але безпілотники 24 ОМБр постійно перебувають над Часовим Яром – вони створюють надзвичайну небезпеку для десантників 98-ї повітряно-десантної дивізії росіян. Восьмитонні бойові машини піхоти БМД-2 дивізії виготовлені з алюмінію, щоб бути легшими та зручнішими для транспортування повітрям, тому вони надзвичайно вразливі до ворожого вогню та артилерії.

Вони ще більш вразливі до дронів, які можуть атакувати зверху та ззаду, де тонка броня БМД-2 ще тонша. Тож, за словами аналітика відкритих джерел Мокласена, 98-ма ПДД прикріпила азбестові листи до боків своїх БМД-2 та навколо заднього пасажирського салону машин.

Довідка. Азбест – це природний мінерал, який можна знайти у відкладеннях гірських порід. Раніше його активно використовували у будівництві та виробництві побутових приладів. Однак з'ясувалося, що азбест небезпечний для здоров'я і викликає рак. Зараз він заборонений до використання у 63 країнах світу, зокрема і в Україні.

Азбестові волокна можуть спричиняти довгострокові проблеми зі здоров'ям, але проблеми росіян є більш нагальними. За рік запеклих боїв вони захопили половину Часового Яру, але це коштувало їм тисяч бійців і, можливо, сотень транспортних засобів.

Штурм десантників на південь від Часового Яру 25 травня на одній БМД-2, броньованій вантажівці та шести мотоциклах закінчився поразкою, коли безпілотники 24-ї ОМБр виявили нападників і влаштували їм зливу з вибухових дронів та артилерії.

Азбест не горить, але алюміній – горить. Тому БМД-2 із підвищеною бронею згоріла.

Кривавий похід на Костянтинівку

Росіяни майже не просуваються в Часовому Яру та на його околицях. Та невелика кількість територій, яку вони здобувають щомісяця, обходиться їм неймовірною ціною. Але це не означає, що Костянтинівка не в небезпеці. Російські полки також наступають на місто з південного сходу та південного заходу.

А на південному заході вони просуваються відносно швидкими темпами.

Лише за останні кілька тижнів вони пройшли десятки кілометрів до Костянтинівки, відкинувши непідготовлені українські війська та захопивши близько 250 квадратних кілометрів уздовж південного флангу міста. Російський авангард зараз перебуває лише за 9 кілометрів від околиць Костянтинівки.

За словами аналітика Конрада Музики, російський наступ з південного заходу ризикує обійти українські оборонні лінії та позбавляє часу на будівництво нових укріплень.

Наступною метою росіян, ймовірно, є село Русин Яр. "Якщо російські війська здійснять прорив поблизу Русиного Яру, це стане критичним тактичним здобуттям, що серйозно погіршить глибину оборони України", – попередив Музика.

Перемога Росії в Русиному Яру може зробити російські поразки в Часовому Яру та знищення азбестових бойових машин неактуальними.

Падіння Русиного Яру не обов'язково прирече Костянтинівку. Українська оборона, як правило, стає щільнішою, чим ближче вона розташована до більших міст. Нагадаю, що російський наступ на Покровськ швидко просувався протягом минулого року, а потім зупинився лише за кілька кілометрів від міста на початку цього року.

Але чим ближче росіяни підходять до Костянтинівки, тим більше артилерії та безпілотників вони можуть закидати по центру міста.

Вони могли б зробити з Костянтинівкою те, що вони зробили з багатьма містами на лінії фронту – поступово знести її, вбиваючи цивільних, які ще не втекли, і зробити руїни менш цінними для українських сил, які можуть вирішити відступити, дозволяючи росіянам просунути лінію фронту далі на північ і захід.