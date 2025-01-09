Россияне чаще используют дроны на волоконно-оптическом кабеле, – ISW

Российская армия все чаще использует дроны, управляемые через волоконно-оптический кабель. Такие беспилотники позволяют россиянам обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины.

По информации представителя одной из украинских бригад, эти дроны применяют по всей линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Что известно об оптоволоконных дронах

Россияне активно применяют дроны на волоконно-оптическом кабеле, однако, их применение не является систематическим. Стоит отметить, что оптоволоконные беспилотники являются более медленными и менее маневренными, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.

По данным Института изучения войны, российские пропагандисты говорят, что россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако там предупреждают, что в ближайшее время украинские военные также могут разработать подобные технологии.

Отметим, что в Украине уже протестировали FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптический кабель, а украинские производители представили более 10 моделей таких беспилотников. Некоторые модели дронов могут нести до 3 килограммов боевого снаряда.