Россия скрыто хранит ракеты на Курской АЭС: там могут обслуживать иранские дроны
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Россия использует территорию Курской АЭС для хранения ракетного вооружения. В последние недели на атомную станцию россияне привозили новые ракеты.
В украинские разведчики информируют, что Россия использует не только территорию Курской АЭС, но и связанные с ней предприятия. Курская АЭС расположена всего в 100 километрах от Украины.
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Россияне завозили на атомную станцию ракеты в С-300
Сообщается, что в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино россияне завозили ракеты в комплексы С-300.
В ГУР МО сообщили, что в конце октября было замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.
Вероятно, Россия использует ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в военных целях. В частности, россияне могут скрыто размещать и обслуживать боеприпас к ракетному вооружению и иранским дронам.
Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет,
– отметили в ГУР МО.
В украинские разведчики считают, что МАГАТЭ должно тщательно проверить эту информацию.
Россия использует атомные станции в военных целях
- Следует отметить, что Россия далеко не впервые использует атомную станцию в военных целях. Чего только стоят действия россиян на оккупированной Запорожской АЭС, где оккупанты даже открывали огонь.
- В начале сентября россияне вывезли всю военную технику из ЗАЭС из-за визита миссии МАГАТЭ. Но не успела большая часть наблюдателей уехать, как Россия вернула оружие на атомную станцию.
- После этого в МАГАТЭ призвали Россию немедленно вывести войска из ЗАЭС. Однако в Генштабе ВСУ зафиксировали, что Россия увеличила присутствие своих войск на ЗАЭС.
- Кроме того, в ноябреразместили на Запорожской АЭС военное оборудование.
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