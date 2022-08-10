Это главная цель россии, – в Попаснянской ВГА рассказали, как оккупанты используют украинцев
В Попасной Луганской области нет газа, воды и электроснабжения. Россияне более 2 месяцев разрушали город.
Об этом 24 каналу сообщил руководитель Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов. Он отметил, что на временно оккупированных территориях все еще остаются люди.
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"К людям по-разному относятся. Сегодня слышал, что в Попасную невозможно заехать, поскольку оккупанты очень резко реагируют. Они угрожают", - сказал Ханатов.
Работает российская пропаганда
Сейчас в Попасной осталось около 150 человек. Город использует российская пропаганда.
Это же главная цель россии. Это делают постоянно, потому что хотят показать, что жители Луганщины звали российскую армию,
– отметил Ханатов.
Гуманитарная ситуация в городе
оккупанты частично оказывают жителям Попасной гуманитарную помощь. Однако неизвестно, как часто и какого она качества.
Что касается медицины, то больницы в Попасной разрушены. россияне заявляли, что готовы принимать жителей города в оккупированном с 2014 года Первомайске.
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Что россияне сделали с Попасной
В июне журналист и блогер Денис Казанский показал видео разрушенного города Попасная. Россияне заняли его 8 мая. В населенном пункте нет уцелевших домов.
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