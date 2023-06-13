Ничего святого: россияне убили священника, когда атаковали церковь на Херсонщине
Источник:Андрей Ермак
Террористические войска России 13 июня атаковали Херсонскую область. Оккупанты увидели "угрозу" в церкви и убили священника.
Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что снаряды оккупантов попали во двор церкви.
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Погибшему священнику было 72 года
В результате циничной атаки российских военных погиб священник. Как отметил Ермак, погибшему было 72 года.
Россияне обстреляли Белозерку / Фото из соцсетей Андрея Ермака
Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов оккупантов в Херсонской области ранения получила 76-летняя женщина.
Последствия обстрела Белозерки / Фото из соцсетей Андрея Ермака
В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры,
– написал Ермак.
Оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерку / Фото из соцсетей Андрея Ермака
В Кривом Роге погибли 10 человек после ракетной атаки России
- Российские военные 13 июня нанесли массированный удар по Украине крылатыми ракетами и "Шахедами". Атака российских оккупантов происходила в две волны.
- Силам ПВО удалось обезвредить 11 из 15 крылатых ракет Х-101/Х-55 и один "Шахед". К сожалению, российские террористы попали по жилому дому в Кривом Роге.
- По состоянию на 13:21 в Кривом Роге в результате атаки россиян на гражданские объекты уже 10 погибших. Тела шестерых извлекли из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели продолжают разбирать завалы и ищут одного человека.
- Еще четыре судьбы оборвались по причине удара оккупантов по пятиэтажке. Кроме того, в результате обстрела сразу 25 человек в Кривом Роге получили ранения.
- Также, российские оккупанты ночью атаковали Харьков "Шахедами". К сожалению, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Был поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар.