Российские ракетчики летали в Иран, среди них люди с Капустиного Яра, – Reuters

Журналисты обнаружили данные о визите высокопоставленных россиян в Иран на консультации. Они связались со всеми членами группы, те, конечно, отрицали, что ездили в Тегеран.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. На днях в ГУР рассказали, как изменилась тактика врага во время ракетных атак.

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Зачем ракетчики из России поехали в Иран

Семеро россиян были в Тегеране 24 апреля и 17 сентября 2024 года. Двое из них полковники, еще двое – подполковники. Москва отправила в союзническую страну экспертов по ракетным системам противовоздушной обороны, артиллеристов и ракетных техников. Некоторые из них имеют опыт разработки новейших вооружений, некоторые работали на полигоне для испытаний ракет.

Кого Россия отправила в Иран:

Денис Калько работал в Военной академии противовоздушной обороны минобороны.

Вадим Малов работал в воинской части, которая готовит зенитно-ракетные войска.

Андрей Гусев – заместитель начальника кафедры ракетно-артиллерийских боеприпасов общего назначения в Пензенском артиллерийско-инженерном институте минобороны.

Александр Антонов работал в Главном ракетно-артиллерийском управлении минобороны.

Марат Хусаинов в звании полковника работал на ракетном полигоне Капустин Яр.

Сергей Юрченко работал в ракетно-артиллерийском управлении.

Олег Федосов имеет отношение к подразделению министерства обороны, который занимается разработкой систем вооружений будущего.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Ирана сказал, что российские ракетные эксперты в прошлом году неоднократно посещали иранские объекты по производству ракет, включая два подземных объекта, причем некоторые из них посетили в сентябре,

– сказано в материале.

Все они путешествовали как VIP-клиенты и имели паспорта, которые используются для служебных государственных дел и выдаются государственным служащим в зарубежных рабочих командировках и военнослужащим, дислоцированным за рубежом.