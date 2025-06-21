Авиаэксперт спрогнозировал, на чем Россия будет делать акцент во время новых атак

Последние массированные атаки показали, что россияне изменили количественное использование крылатых и баллистических ракет. В дальнейшем они в большей степени будут применять другое оружие.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что на сегодня в России существенно уменьшились возможности использовать стратегическую авиацию из-за сокращения ее количества. Во время массированной атаки 17 июня враг запустил только 16 крылатых ракет Х-101.

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25 тысяч северокорейцев – это очень много

Криволап отметил, что ранее оккупанты были способны применить почти 90 единиц Х-101. В то же время украинские силы поражают 90 – 95% этих ракет.

Россияне решили, что дешевле будет модернизировать "Шахеды" и изменить тактику нанесения ударов, сделав основную нагрузку именно на них,

– объяснил авиаэксперт.

Враг во время массированной атаки, по его словам, концентрирует "Шахеды" на одном направлении, а затем добавляюет примерно 10 крылатых ракет и еще наносит удары баллистикой – "Кинжалом" или "Искандером".

Обратите внимание! КНДР, вероятно, отправит до 25 тысяч своих граждан в Россию, где они будут работать на заводе по производству "Шахедов". Он расположен в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Северная Корея заинтересована в таком сотрудничестве, ведь в обмен россияне научат северокорейцев управлять БПЛА.

В то же время россияне способны производить не более 90 "Шахедов" в сутки. Если они, по мнению авиаэксперта, привлекут 25 тысяч северокорейцев для производства дронов, тогда можно ожидать, что в течение полугода они развернут это производство и будут иметь возможность производить больше "Шахедов", чем изготавливают сейчас.

Цифра 25 тысяч рабочих – очень большая. Если они даже будут работать в три смены, это будет масштабное предприятие по производству дронов,

– подчеркнул Константин Криволап.

Он добавил, что это должен быть большой промышленный комплекс – таких крупных в Украине было не так много, обычно количество работников было 10 – 15 тысяч. Поэтому 25 тысяч северокорейцев – это очень много для производства "Шахедов".

Отметим, что Владимир Зеленский отметил, что Украина в сотрудничестве с партнерами по НАТО наращивает объемы производства дронов-перехватчиков "Шахедов". По словам президента Украины, несколько "отечественных предприятий – а соответственно, видов дронов – дают результаты".