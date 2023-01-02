"У России есть четкий расчет": военный эксперт об изменении тактики обстрелов Украины
Российские захватчики сменили тактику массированных ракетных атак Украины. Несмотря на то, что в России заканчиваются некоторые типы ракет и боеприпасов, у врага есть четкий расчет.
Он заключается в том, что такие ракеты, как Х-101, по-прежнему используются только днем. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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2 особенности тактики оккупантов
Военный эксперт объяснил, что это связано с системами прицеливания этих ракет. Так, ракеты Х-101 нуждаются в запуске в светлое время суток. В то же время, ночью российские захватчики атакуют наши мирные города иранскими "Шахидами".
Это первая особенность тактики ракетных атак врага. А вторая состоит в том, что россияне при обстреле 31 декабря впервые использовали каспийскую флотилию для запуска ракет типа "Калибр".
Это означает, что очевидно россияне не смогли привлечь всю авиацию, которые хотели и планировать (привлечь – 24 канал) для нанесения ударов и компенсировали это привлечением своих кораблей,
– сказал Мусиенко.
По его мнению, это свидетельствует о том, что "хлопок" на российском аэродроме в Энгельсе таки повлиян на захватчиков.
Понятно, что для стратегической авиации, которая может преодолевать тысячи километров с дозаправками, не проблема долететь до Каспийского моря и оттуда осуществить запуск ракет. Очевидно, оккупанты начали беречь самолеты и применяют не все, чтобы не исчерпывать моторесурс двигателей.
Мусиенко объяснил изменение тактики ракетных обстрелов россиян: смотрите видео
Почему россияне атакуют "Шахидами" именно ночью
Мусиенко отметил, что есть две причины, почему российские захватчики используют иранские дроны-камикадзе "Shahed 136" именно ночью, а именно:
- в темное время суток иранские БпЛА менее заметны, особенно когда летят над Днепром;
- оккупанты стремятся заставить украинских защитников активнее применять системы ПВО, чтобы они использовали свои запасы.
"Враг начинает делать акценты даже не на том, чтобы куда-то попасть "Шахидом", а для того, чтобы использовать его, чтобы мы выстреливали свои запасы ракет по ним", – подчеркнул военный эксперт.
Ночные атаки "Shahed 136": последние новости
- Российские захватчики продолжают цинично обстреливать мирные города Украины. В ночь с 1 на 2 января 2023 года оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства.
- В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, при взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных дронов уничтожены. Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
- Россияне атаковали иранскими дронами ряд украинских городов, в том числе и Киев. Вследствие этого повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В столице ввели аварийные отключения света.
- Это уже 14 массированная атака иранскими беспилотниками по украинской энергосистеме. Энергетическая инфраструктура в очередной раз получила повреждения, но восстановительные работы продолжаются. В целом ситуация в энергосистеме контролируемая.