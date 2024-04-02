Россияне изменили тактику ударов: чего ждать осенью

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. И сейчас они сосредотачивают все свои возможности на одной электростанции, чтобы нанести как можно больший ущерб.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что тактика врагов стала совсем другой. Теперь россияне используют "Шахеды", крылатые ракеты и баллистику для одной цели.

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Куда бьют россияне

Атомные электростанции – основа нашей энергетики. Они суммарно генерируют примерно до 50% всей мощности Украины. Но атомные электростанции нам достались с советских времен. Они очень медленные: медленно стартуют и медленно выключаются.

Для того, чтобы это компенсировать, нужны маневровые мощности, такие как тепловые, солнечные и гидроэлектростанции. Вот именно по таким электростанциям враг сейчас и бьет. Они еще не били по атомным электростанциям и, с большой вероятностью, не будут, потому что они построены с учетом возможности авиационного удара,

– подчеркнул Нарожный.

Если раньше они распыленно били по всей энергосистеме – по трансформаторам, по магистралям, то сейчас они четко бьют по генерации. И выносят эту генерацию довольно успешно.

"Яркий пример этого удара – Днепровская ГЭС, когда они ударили четко в машинный зал и уничтожили турбины. Чтобы восстановить электростанцию, нужно до трех лет. Но нет гарантии того, что во время восстановления враг вновь не ударит по этой Днепровской ГЭС", – сказал военный эксперт.

Враг, кроме того, бьет еще по хранилищам газа на западе Украины и по наземной инфраструктуре в попытках уничтожить магистральные возможности по хранению и транспортировке газа.

Недостаточное количество систем ПВО

К сожалению, у нас нет средств ПВО, которые могли бы хотя бы теоретически покрыть все электростанции Украины. У нас есть пять или шесть систем Patriot и одна система SAMP/T. Этого недостаточно.

Какой сейчас будет политика нашего правительства, как перекрывать этот дефицит, мне сказать трудно. Выглядит так, что мы будем покупать электроэнергию за рубежом осенью. Потому что к тому времени значительное количество наших теплоэлектростанций будет или повреждена, или уничтожена. Останутся только атомные электростанции, по которым враг до сих пор не смог бить,

– добавил Павел Нарожный.

С большой вероятностью, будут огромные перебои с поставками электроэнергии, перебои с отоплением, потому что для отопления нужна электроэнергия.

Мы можем только работать с нашими союзниками для того, чтобы получить больше современных систем ПВО, потому что уничтожить средства, из которых враг запускает баллистические и крылатые ракеты, мы пока не способны.

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