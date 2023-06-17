Увеличилось количество камазов, которые вывозят трупы: у россиян оригинальный метод лечения

Вооруженные Силы Украины успешно осуществляют контрнаступательные действия по нескольким направлениям. Оккупанты хорошо чувствуют на себе мощь украинских бойцов, ведь морги и больницы переполнены российскими солдатами.

Об этом 24 Каналу рассказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она добавила, что россияне усиливают террор на жителей временно оккупированных территорий.

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В последние дни на Запорожском направлении увеличилось количество камазов, которыми оккупанты вывозят трупы российских солдат. Обычно так называемую "передислокацию войск" враг осуществляет ночью.

Об этом сообщают жители оккупированных городов, в частности, Мелитополя, информацию также подтвердил депутат областного совета.

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Оккупанты терпят бешеные потери

Враг тайком вывозит тела убитых оккупантов для того, чтобы не сеять панику посреди российских военных. Генштаб ВСУ сообщил, что раненых рашистов эвакуируют на территорию России только из офицерского состава. Однако сержантский и рядовой – должны лечиться на временно оккупированных территориях.

В Бердянске морги и больницы переполнены российскими солдатами. Несмотря на это, кремлевская пропаганда продолжает цинично врать, что потерь нет,

– сказала депутат Запорожского районного совета.

Россияне пытаются показать, что у них все хорошо и говорят якобы "ВСУ терпят поражение". В то же время, украинские бойцы шаг за шагом освобождают оккупированные города и селах. Военное руководство страны-агрессорки понимает, видит и чувствует это, однако своим солдатам доносит совсем другую информацию.

Появилась неофициальная информация, что якобы в Токмаке в ночь на 17 июня расцвел "хлопок". А днем на перекрестках Мелитополя уже увеличилось количество российских военных, терроризирующих людей.

"Останавливают, проверяют телефоны, смотрят на татуировки и т.д. К сожалению, люди могут оказаться в подвалах оккупантов", – отметила Сысоева.

Какая ситуация в Запорожском направлении